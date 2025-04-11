Світові знаменитості обожнюють ці горіхи за їх суперкористь: є в кожному магазині
Фісташки - це не просто смачний перекус, а справжня скарбниця корисних речовин, за яку їх цінують не лише гурмани, але й світові знаменитості, які ретельно стежать за своїм здоров'ям та зовнішнім виглядом.
Чому зірки обирають цей горіх - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler)ю
Які світові зірки обожнюють фісташки?
Гвінет Пелтроу
Відома своїми нестандартними підходами до здорового харчування, Гвінет також цінує корисні властивості горіхів. Зазвичай, вона додає їх у страви в невеликій кількості.
Міранда Керр
Австралійська супермодель та засновниця бренду органічної косметики KORA Organics є прикладом здорового способу життя. Вона часто ділиться своїми секретами краси та харчування, наголошуючи на важливості натуральних продуктів, серед яких є й фісташки як джерело корисних жирів та антиоксидантів.
Доведена користь фісташок для здоров'я:
Наукові дослідження підтверджують численні переваги вживання фісташок:
Підтримка здоров'я серця
Регулярне вживання фісташок пов'язують зі зниженням артеріального тиску та рівня "поганого" холестерину, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань.
Контроль ваги
Завдяки високому вмісту білка та клітковини, фісташки допомагають довше зберігати відчуття ситості, запобігаючи переїданню та сприяючи контролю ваги.
Регулювання рівня цукру в крові
Фісташки можуть бути корисними для людей з діабетом 2 типу або переддіабетом, допомагаючи стабілізувати рівень глюкози в крові завдяки балансу корисних жирів, білків та клітковини.
Покращення зору
Лютеїн та зеаксантин, що містяться у фісташках, є важливими для здоров'я сітківки ока та можуть допомогти запобігти віковій макулярній дегенерації.
Підтримка здоров'я кишківника
Клітковина у фісташках сприяє зростанню корисних кишкових бактерій, які виробляють важливі жирні кислоти для здоров'я травної системи.
Зниження рівня стресу
Дослідження показують, що фісташки можуть допомогти знизити рівень гормону стресу – кортизолу.
Покращення чоловічого здоров'я
Завдяки вмісту омега-3 жирних кислот, цинку та селену, фісташки можуть позитивно впливати на кровообіг та репродуктивну функцію у чоловіків.
Підтримка краси шкіри
Вітамін Е та антиоксиданти у фісташках сприяють здоров'ю шкіри, волосся та нігтів.
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В матеріалі використані джерела - Vogue, WomensHealth, Nutrients.
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