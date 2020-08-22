Как менялись зарплата и достаток украинцев за 29 лет независимости

Как в Украине менялись основные социально-экономические показатели с 1991 по 2020 год
В Украине за 29 лет независимости средняя зарплата граждан стабильно увеличивалась, цифры демонстрировали твердый рост, а вот цены на продукты - "плавали". Тем не менее сегодня украинец мог бы купить приблизительно такое же количество хлеба на свою зарплату, как и в 1991 году, и даже на десятилетие раньше - в 1981-м во времена УССР.
Как менялись зарплата граждан украинского суверенного государства и покупательная способность - в материале Styler.
Для анализа колебаний взяты средняя заработная плата, соотношение курса национальной валюты к доллару США, стоимость хлеба (вместо спорного "индекса Биг Мака") и валовой внутренний продукт (ВВП на душу населения называют показателем уровня экономической активности и качества жизни населения).
Данные доступны на сайтах Нацбанка, Пенсионного Фонда, Минэкономики, Госстата.
С приходом гривны наблюдались плавные колебания в последующие годы показателей по средней зарплате, по долларам, ценам на хлеб и ВВП. Это выглядит так:
С 1997 года и до 2020-го средняя зарплата постоянно идет в рост: со 143 гривен до 10 727 гривен / с 77 долларов до 410 долларов / с 211 кг хлеба до 519 кг / ВВП рос с 93 365 млн грн. до 818 млрд грн. в первом квартале года (снизился на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2019-го) и в показателе роста физического ВВП с -3,0% до 3,8%.
Напомним, недавно Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 25 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что украинцам увеличат минималку и рассказывали, на сколько вырастет уровень зарплаты.