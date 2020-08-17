Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 25 тысяч гривен

Самый распространенный размер зарплаты в Украине - до 6 тысяч гривен
Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Зарплату свыше 25 тыс. гривен насчитали для 6,6% работников.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).
Среди них было начислено:
Отметим, по прогнозу НБУ, реальные заработные платы за 2020 год в целом снизятся даже в условиях низкой инфляции.
Согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).