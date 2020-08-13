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Украинцам увеличат минималку: на сколько вырастет уровень зарплаты

Четверг 13 августа 2020 06:51
Украинцам увеличат минималку: на сколько вырастет уровень зарплаты
В Украине увеличат минимальную зарплату (иллюстративное фото: flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Эксперт высказался о повышении минимальной зарплаты в Украине

В Украине хотят повысить минимальную зарплату до 5 тысяч гривен с 1 сентября - нардепы на внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа планируют принять соответствующий законопроект №3963 авторства президента Владимира Зеленского.

По мнению экономического эксперта Андрея Блинова, увеличение "минималки" не приведет к расширению дефицита бюджета и не станет ощутимым в первый месяц осени. Об этом передает "Слово и дело".

Специалист отметил, что в обществе повышение минимальной заработной платы связывают именно с предстоящими местными выборами. В то же время нынешний рост выплат является только одним из шагов, и по планам правительства всего в течение полугодия заработная плата увеличится еще дважды - сначала до 6 тысяч гривен и затем до 6,5 тысячи.

Эксперт считает, что сумма "минималки" в 5 тысяч гривен "не настолько велика, чтобы что-то принципиально менять".

"Тем более и в правительстве говорят, что сбережение в определенной степени происходит за счет меньших затрат на обслуживание долга, через обменный курс, через проведенную операцию по частичному рефинансированию долга на рынке евробондов и тому подобное", - говорит Блинов.

Также он добавил, что увеличение "минималки" не увеличит дефицит бюджета.

"Выплата социальных платежей привязана не к минимальным зарплатам, а к прожиточным минимумам различных категорий населения. Соответственно, будут ли пересмотрены прожиточные минимумы в тех пропорциях, чтобы увеличилась минимальная зарплата - ответа нет", - отметил финансовый эксперт.

Ранее эксперт поделился неожиданным прогнозом о том, какие зарплаты ждут украинцев в 2021 году.

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