Як змінювалися зарплата і достаток українців за 29 років незалежності

В Україні за 29 років незалежності середня зарплата громадян стабільно збільшувалася, цифри демонстрували тверде зростання, а от ціни на продукти - "плавали". З усім тим сьогодні українець міг би купити приблизно таку ж кількість хліба на свою зарплату, як і в 1991 році, і навіть на десятиліття раніше - у 1981-му в часи УРСР.

Як змінювалися зарплата громадян української суверенної держави та купівельна спроможність - в матеріалі Styler.

Для аналізу коливань взято середню заробітну плату, співвідношення курсу національної валюти до долара США, вартість хліба (замість спірного "індексу Біг Маку") та валовий внутрішній продукт (ВВП на душу населення називають показником рівня економічної активності та якості життя населення).

Дані доступні на сайтах Нацбанку, Пенсійного Фонду, Мінекономіки, Держкомстату.

У 1991 році середня зарплата в Україні становила 495,40 радянських рублів, що вдвічі вище, ніж роком раніше. За ці гроші можна було придбати 283 доларів (проти 409 у 1990-му) або витратити їх на купівлю близько 590 кг хліба (за рік до цього - 887). Фактичний ВВП був 299 млрд, а на одну особу - 6 тис.

У 1992 році вже ввели карбованці, і сума становила 5 832,88 таких купонів. Важливо зазначити, що по доларах це виходило вдесятеро менше - всього 28, а ось за кількістю хліба майже вдвічі більше - 1015 кг. ВВП - 5 033 млрд і на одну особу 97 тис.

У 1993 році середня зарплата становила 163 533 карбованці, тобто на той момент 36 доларів, а на тлі гіперінфляції купити можна було більш ніж вдвічі менше хліба (430 кг). ВВП - 148 273 млрд і на одну особу 2 842 000.

У 1994 році працюючі українці де-юре стали мільйонерами і в середньому отримували 1 426 343 карбованці, що у "перекладі" на долари та кілограми хліба становило приблизно 45 і відповідно 373. ВВП - 1 203 769 млрд і на одну особу 23 184 000

У 1995 році відбувся величезний стрибок за рівнем середньої зарплати (7 304 000 карбованців), але незначний на практиці: можна було обміняти на 49,5 доларів або купити 201 кг хліба. ВВП - 5 451 642 млрд на одну особу 105 793 000.

У 1996 році в Україні ввели гривні. Тоді середня зарплата у порівнянні з минулим роком трохи знизилася (125,23 грн), а в іншому продовжила тодішню динаміку: більше доларів (68,5) і менше хліба (198,5 кг). ВВП - 81 519 млн на одну особу 1 595 грн.

З приходом гривні спостерігалися плавні коливання у наступні роки показників по середній зарплаті, по доларах, цінах на хліб та ВВП. Це виглядає так:

З 1997 року і по 2020-й середня зарплата постійно йде в ріст: від 143 гривень до 10 727 гривень / із 77 доларів до 410 доларів / із 211 кг хіба до 519 кг / ВВП зростав з 93 365 млн грн до 818 млрд грн у першому кварталі року (знизився на 1,5% у порівнянні з першим кварталом 2019-го) і в показнику зростання фізичного ВВП від -3,0% до 3,8%.

Нагадаємо, нещодавно Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25 тисяч гривень.

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