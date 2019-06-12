Меняет подгузники и готовит: как поделили обязанности принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри, которые 6 мая стали счастливыми родителями малыша Арчи, проводят свои дни в их новом доме - Фрогмор-хаузе. Друзья герцогов рассказали, как распределила королевская пара обязанности по уходу за ребенком. Об этом пишут западные таблоиды.

Так, 37-летняя Меган Маркл, которая с головой ушла в радости материнства, сосредоточена на грудном вскармливании маленького Арчи. А ее 34-летний супруг помогает Меган тем, что сам меняет малышу подгузники и встречает гостей, которые порой заходят навещать пару.

В частности, в обязанности принца Гарри входит приготовление чая для посетителей Фрогмор-хауза.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Известно, что уютное семейное гнездышко герцогов Сассекских уже посетили ближайшие родственники, включая дедушку Арчи - принца Чарльза и его супругу Камиллу, а также Кейт Миддлтон вместе с принцом Уильямом.

Кроме ближайшего окружения на "чай от принца Гарри" заходили стилист Меган - Джессика Малруни из Канады, лучшая подруга герцогини - американская теннисистка Серена Уильямс, автор ее свадебного макияжа Дэниел Мартин, а также друг Гарри - аргентинец Начо Фигерас.

Ну и конечно же, как же без подарков для малыша Арчи. Известно, что сына Меган и Гарри уже завалили множеством детских книг и мягких игрушек.

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи Харрисон (фото: GettyImages)

Друзья рассказали, что герцоги Сассекские все еще не нашли идеальную няню, поэтому несколько устают от бессонных ночей. И хотя Гарри и страдает от недосыпания и усталости, он старается каждую свободную минуту посвящать маленькому сыну.

Меган и Гарри проводят время в длительных прогулках с Арчи возле дома, наслаждаясь красивыми видами природы. Герцогиня планирует пробыть в декретном отпуске до осени, за исключением редких появлений на публике по особо важным случаям.

К слову, недавно Меган Маркл предложили должность в британском Vogue.

Напомним, что Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании. Кейт Миддлтон в списке отсутствовала.

А также сообщали том, что ранее все узнали о вранье Маркл. Герцогиня пыталась солгать общественности, о чем рассказал ее друг.