Міняє підгузки та готує: як поділили обов'язки принц Гаррі і Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі, які 6 травня стали щасливими батьками малюка Арчі, проводять свої дні в їх новому будинку - Фрогмор-хаузі. Друзі герцогів розповіли, як розподілила королівська пара обов'язки по догляду за дитиною. Про це пишуть західні таблоїди.

Так, 37-річна Меган Маркл, яка з головою пішла в радощі материнства, зосереджена на грудному вигодовуванні маленького Арчі. А її 34-річний чоловік допомагає Меган тим, що сам змінює дитині підгузки і зустрічає гостей, які деколи заходять відвідувати пару.

Зокрема, в обов'язки принца Гаррі входить приготування чаю для відвідувачів Фрогмор-хауза.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Відомо, що затишне сімейне гніздечко герцогів Сассекських вже відвідали найближчі родичі, включно з дідусем Арчі - принцем Чарльзом і його дружиною Каміллаю, а також Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом.

Крім найближчого оточення на "чай від принца Гаррі" заходили стиліст Меган - Джессіка Малруні з Канади, найкраща подруга герцогині - американська тенісистка Серена Вільямс, автор її весільного макіяжу Деніел Мартін, а також друг Гаррі - аргентинець Начо Фігерас.

Ну і звичайно ж, як же без подарунків для малюка Арчі. Відомо, що сина Меган і Гаррі вже завалили безліччю дитячих книг та м'яких іграшок.

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі Харрісон (фото: GettyImages)

Друзі розповіли, що герцоги Сассекські все ще не знайшли ідеальну няню, тому дещо втомлюються від безсонних ночей. І хоча Гаррі і страждає від недосипання і втоми, він намагається кожну вільну хвилину присвячувати маленькому синові.

Меган і Гаррі багато часу проводять в тривалих прогулянках з Арчі біля будинку, насолоджуючись красивими видами природи. Герцогиня планує пробути в декретній відпустці до осені, за винятком рідкісних появ на публіці в особливо важливих випадках.

До речі, нещодавно Меган Маркл запропонували посаду в британському Vogue.

Нагадаємо, що Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії. Кейт Міддлтон в списку відсутня.

А також повідомляли, що раніше всі дізналися про брехню Маркл. Герцогиня намагалася збрехати громадськості, про що розповів її друг.