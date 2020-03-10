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У мене не вистачить слів: з'явилася нова інформація про здоров'я Заворотнюк

STYLERЖиття    10.03.2020 - 16:49
У мене не вистачить слів: з'явилася нова інформація про здоров'я Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Дочка Анастасиии Заворотнюк перервала довге мовчання і розповіла про здоров'я матері

Анастасія Заворотнюк, яку рідні таємно перевезли на реабілітацію в Італію, йде на поправку. Таку заяву зробила її старша дочка Ганна у соціальних мережах. Дівчина в листуванні з фанатами розповіла, як її мама почувається на цей момент.

Ганну Заворотнюк запитали в коментарях, чи жива її мама, оскільки на цей час в пресі з'являється багато неоднозначних повідомлень про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк. На що дівчина відповіла, що її мати пішла на поправку.

"Не вірте цим моральним виродкам і не задавайте мені такі нетактовні та жорстокі питання, ми йдемо на поправку, у нас все буде добре!" – відповіла Ганна Заворотнюк.

У мене не вистачить слів: з'явилася нова інформація про здоров'я Заворотнюк

Скріншот коментарів

Крім того, дочка актриси пояснила, що рідні Заворотнюк не будуть афішувати інформацію про стан її здоров'я і ходити на телепрограми.

"Я кажу, як є. Наша сім'я не ходить на програми та не влаштовує шоу для таких байдужих людей, як ви, як би вам цього хотілося. Ми тримаємося гідно і залишаємо подробиці в тіні. Є мільйони добрих людей, які моляться за мою матусю, і у мене не вистачить слів для висловлення подяки їм", - підкреслила дочка Анастасії Заворотнюк.

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