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Врачи бессильны: Анастасия Заворотнюк покинула Россию

STYLERПерсоны    03.03.2020 - 10:31
Врачи бессильны: Анастасия Заворотнюк покинула Россию
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк отправилась за границу для лечения от рака

Анастасия Заворотнюк уехала лечиться от рака мозга в Италию. А дочь актрисы, 23-летняя Анна полетела в Рим вовсе не отдыхать, как сообщалось ранее. Она отправилась туда, чтобы ухаживать за больной мамой, пишут росСМИ.

По информации источников, близких к семье актрисы, родные испробовали все возможные варианты лечения, но российские врачи оказались бессильны. После чего было решено отправить Анастасию в одну из лучших клиник Италии.

Стоит отметить, что "моя прекрасная няня" и раньше проходила лечение за границей. Заворотнюк была в клинике Германии, а осенью вернулась на родину, где ей резко стало хуже.

Вероятно, состояние актрисы удалось стабилизировать, если врачи разрешили актрисе авиаперелет. Странным выглядит лишь выбор страны для лечения, ведь Италия является европейским эпицентром распространения коронавируса.

Напомним, о диагнозе актрисы стало известно в начале сентября 2019 года. С тех пор появилась масса информации о ее состоянии и течении лечения. Но ни сама Анастасия, ни ее родные, так и не подтвердили диагноз. Болезнь "няни Вики", судя по всему, войдет в историю российского шоу-бизнеса, как самый загадочный недуг среди звезд.

После чего актрисе ставили не один диагноз, а одной из основных версий является то, что она сделала неудачную пластическую операцию, и теперь ей приходится скрывать свое лицо.

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Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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