Меня гоп-стопнули: в Запорожье ограбили известного украинского актера

Украинского актера ограбили в Запорожье (фото: psni.police.uk)

Актер обратился к украинцам через соцсети

Украинский актер Андрей Исаенко, который снимается в новом комедийном сериале "Абсолютно лживая история" стал жертвой наглых воров в Запорожье. Об этом он рассказал в видеообращении на Facebook.

По словам актера, грабители похитили его документы, права, ключи и техпаспорт на автомобиль Skoda Octavia. Андрей обратился к тем, кто владеет какой-либо информацией в надежде вернуть ценности.

"Вчера при загадочных обстоятельствах… Меня гоп-стопнули. В родном городе", - рассказал Исаенко.

ЛЮДИ, НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!! У нашего земляка, актера, Andriy Isaenko украли документы и прочие личные вещи!!! Кто владеет какой-либо информацией, пожалуйста, ОТЗОВИТЕСЬ!!!! ДАВАЙТЕ НЕ ОСТАНЕМСЯ РАВНОДУШНЫМИ !!!! P.S. РЕПОСТ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!! Опубліковано Viktoria Samoylenko Пʼятниця, 9 серпня 2019 р.

Украинского актера Андрея Исаенко ограбили в Запорожье (видео: facebook.com)

Андрей Исаенко родился в Запорожье, где окончил Запорожский национальный университет, факультет театрального искусства.

В комедийном сериале "Абсолютно лживая история" он работает над воплощением одной из главных ролей - казака Назара.

Андрей Исаенко на съемках сериала (фото: facebook.com/dva.metra)

Общий бюджет сериала, который снимает канал ICTV, составляет 33 млн гривен. Из них 16 миллионов выделяет Министерство культуры Украины.

Съемки украинского сериала проходят на острове Хортица в комплексе "Казацкая Сечь" в Запорожье.

Напомним, недавно в центре Киева ограбили известного журналиста. У него похитили съемочную технику общей стоимостью более 150 тысяч гривен.

Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.