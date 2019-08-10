ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меня гоп-стопнули: в Запорожье ограбили известного украинского актера

STYLERПроисшествия    10.08.2019 - 12:05
Меня гоп-стопнули: в Запорожье ограбили известного украинского актера
Украинского актера ограбили в Запорожье (фото: psni.police.uk)

Актер обратился к украинцам через соцсети

Украинский актер Андрей Исаенко, который снимается в новом комедийном сериале "Абсолютно лживая история" стал жертвой наглых воров в Запорожье. Об этом он рассказал в видеообращении на Facebook.

По словам актера, грабители похитили его документы, права, ключи и техпаспорт на автомобиль Skoda Octavia. Андрей обратился к тем, кто владеет какой-либо информацией в надежде вернуть ценности.

"Вчера при загадочных обстоятельствах… Меня гоп-стопнули. В родном городе", - рассказал Исаенко.

 

ЛЮДИ, НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!! У нашего земляка, актера, Andriy Isaenko украли документы и прочие личные вещи!!! Кто владеет какой-либо информацией, пожалуйста, ОТЗОВИТЕСЬ!!!! ДАВАЙТЕ НЕ ОСТАНЕМСЯ РАВНОДУШНЫМИ !!!! P.S. РЕПОСТ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!!

Опубліковано Viktoria Samoylenko Пʼятниця, 9 серпня 2019 р.

Украинского актера Андрея Исаенко ограбили в Запорожье (видео: facebook.com)

Андрей Исаенко родился в Запорожье, где окончил Запорожский национальный университет, факультет театрального искусства.

В комедийном сериале "Абсолютно лживая история" он работает над воплощением одной из главных ролей - казака Назара. 

Меня гоп-стопнули: в Запорожье ограбили известного украинского актера

Андрей Исаенко на съемках сериала (фото: facebook.com/dva.metra)

Общий бюджет сериала, который снимает канал ICTV, составляет 33 млн гривен. Из них 16 миллионов выделяет Министерство культуры Украины.

Съемки украинского сериала проходят на острове Хортица в комплексе "Казацкая Сечь" в Запорожье.

Напомним, недавно в центре Киева ограбили известного журналиста. У него похитили съемочную технику общей стоимостью более 150 тысяч гривен.

Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.

В Киеве ограбили офис налоговика из команды Зеленского: пропали ноутбуки с важной информацией "Работали" профессионально: на Киевском вокзале ограбили народного депутата
Новости Украины ограблениеактер
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь