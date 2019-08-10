Мене гоп-стопнули: у Запоріжжі пограбували відомого українського актора

Українського актора пограбували в Запоріжжі (фото: psni.police.uk)

Актор звернувся до українців через соцмережі

Український актор Андрій Ісаєнко, який знімається в новому комедійному серіалі "Абсолютно брехлива історія" став жертвою нахабних злодіїв в Запоріжжі. Про це він розповів у відеозверненні на Facebook.

За словами актора, грабіжники викрали документи, права, ключі та техпаспорт на автомобіль Skoda Octavia. Андрій звернувся до тих, хто володіє якою-небудь інформацією в надії повернути цінності.

"Вчора при загадкових обставинах... Мене гоп-стопнули. У рідному місті", - розповів Ісаєнко.

ЛЮДИ, ПОТРІБНА ДОПОМОГА !!!!! У нашого земляка, актора, Andriy Isaenko поцупили документи та інші особисті речі!!! Хто володіє якою-небудь інформацією, будь ласка, ВІДГУКНІТЬСЯ!!!! ДАВАЙТЕ НЕ ЗАЛИШИМОСЯ БАЙДУЖИМИ !!!! P. S. РЕПОСТ ВІТАЄТЬСЯ!!! Опубліковано Viktoria Samoylenko П'ятниця, 9 серпня 2019 р.

Українського актора Андрія Ісаєнко пограбували у Запоріжжі (відео: facebook.com)

Андрій Ісаєнко народився в Запоріжжі, де закінчив Запорізький національний університет, факультет театрального мистецтва.

В комедійному серіалі "Абсолютно брехлива історія" він працює над втіленням однієї з головних ролей - козака Назара.

Андрій Ісаєнко на зйомках серіалу (фото: facebook.com/dva.metra)

Загальний бюджет серіалу, який знімає канал ICTV, становить 33 млн гривень. З них 16 мільйонів виділяє Міністерство культури України.

Зйомки українського серіалу проходять на острові Хортиця в комплексі "Козацька Січ" в Запоріжжі.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва пограбували відомого журналіста. У нього викрали знімальну техніку загальною вартістю понад 150 тисяч гривень.

До речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.