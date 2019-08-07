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Прохожие совершили жесткий самосуд над грабителем женщин в Киеве (видео)

STYLERПроисшествия    07.08.2019 - 09:49
Прохожие совершили жесткий самосуд над грабителем женщин в Киеве (видео)
Грабителю в Киеве совершили самосуд (коллаж: РБК-Украина)

Грабитель срывал с киевлянок золотые цепочки

Грабитель женщин в Киеве поплатился за свои злодеяния. Неравнодушные прохожие поймали мужчину на горячем и совершили над ним самосуд. Соответствующее видео опубликовал ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

В сообщении говорится о том, что мужчина за час до того, как было снято это видео, сорвал с женщины золотую цепочку. Впоследствии он пытался повторить преступление, но его поймали.

Мужчины забрызгали слезоточивым газом и вызвали правоохранителей. Впоследствии выяснилось, что преступник ранее был дважды судим.

"К счастью, это увидели неравнодушные граждане, которые дали ему понюхать газку и попросили задержаться до приезда полиции", - сказано в сообщении.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

 

18+ осторожно нецензурная брань! За час до того, как было снято это видео, эта шелуха сорвала золотую цепочку у женщины. Потом прибежала сюда и повторила свой позорный поступок. К счастью, это увидели неравнодушные граждане, которые дали ему понюхать газку и попросили задержаться до приезда полиции. Как выяснилось, он уже дважды відбувало наказания. Очень глупое существо.

Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 6 августа 2019 г.

Грабителю в Киеве совершили самосуд (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи похвалили прохожих за неравнодушие. Подписчики считают, что ему еще "мало дали", надо было "больше терена".

  • Еще одно доказательство того, что спецсредства самообороны нужны, чтобы дождаться полицию.
  • Нужно было ему дать понюхать ботинок несколько раз.
  • Без звука смотришь, прям Гамлет. Такая драма в действиях.
  • Ну так ломбардов, наверное, не меньше, чем аптек, потому и промышляют. В одни двери - продал, в соседней - прикупил.
  • А чего у него глаза не заплыли и губы не висят на пленках? Да и вообще нет переливов цветов русского триколора?

Прохожие совершили жесткий самосуд над грабителем женщин в Киеве (видео)

Грабителю в Киеве совершили самосуд (скрин: facebook.com)

Напомним, недавно в центре Киева ограбили известного журналиста. У него похитили съемочную технику общей стоимостью более 150 тысяч гривен.

Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.

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