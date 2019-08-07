Прохожие совершили жесткий самосуд над грабителем женщин в Киеве (видео)

Грабитель срывал с киевлянок золотые цепочки
Грабитель женщин в Киеве поплатился за свои злодеяния. Неравнодушные прохожие поймали мужчину на горячем и совершили над ним самосуд. Соответствующее видео опубликовал ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.
В сообщении говорится о том, что мужчина за час до того, как было снято это видео, сорвал с женщины золотую цепочку. Впоследствии он пытался повторить преступление, но его поймали.
Мужчины забрызгали слезоточивым газом и вызвали правоохранителей. Впоследствии выяснилось, что преступник ранее был дважды судим.
"К счастью, это увидели неравнодушные граждане, которые дали ему понюхать газку и попросили задержаться до приезда полиции", - сказано в сообщении.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)
18+ осторожно нецензурная брань! За час до того, как было снято это видео, эта шелуха сорвала золотую цепочку у женщины. Потом прибежала сюда и повторила свой позорный поступок. К счастью, это увидели неравнодушные граждане, которые дали ему понюхать газку и попросили задержаться до приезда полиции. Как выяснилось, он уже дважды відбувало наказания. Очень глупое существо.Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 6 августа 2019 г.
Грабителю в Киеве совершили самосуд (видео: facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях пользователи похвалили прохожих за неравнодушие. Подписчики считают, что ему еще "мало дали", надо было "больше терена".
Грабителю в Киеве совершили самосуд (скрин: facebook.com)
Напомним, недавно в центре Киева ограбили известного журналиста. У него похитили съемочную технику общей стоимостью более 150 тысяч гривен.
Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.