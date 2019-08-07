Прохожие совершили жесткий самосуд над грабителем женщин в Киеве (видео)

Грабителю в Киеве совершили самосуд (коллаж: РБК-Украина)

Грабитель срывал с киевлянок золотые цепочки

Грабитель женщин в Киеве поплатился за свои злодеяния. Неравнодушные прохожие поймали мужчину на горячем и совершили над ним самосуд. Соответствующее видео опубликовал ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

В сообщении говорится о том, что мужчина за час до того, как было снято это видео, сорвал с женщины золотую цепочку. Впоследствии он пытался повторить преступление, но его поймали.

Мужчины забрызгали слезоточивым газом и вызвали правоохранителей. Впоследствии выяснилось, что преступник ранее был дважды судим.

"К счастью, это увидели неравнодушные граждане, которые дали ему понюхать газку и попросили задержаться до приезда полиции", - сказано в сообщении.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

18+ осторожно нецензурная брань! За час до того, как было снято это видео, эта шелуха сорвала золотую цепочку у женщины. Потом прибежала сюда и повторила свой позорный поступок. К счастью, это увидели неравнодушные граждане, которые дали ему понюхать газку и попросили задержаться до приезда полиции. Как выяснилось, он уже дважды відбувало наказания. Очень глупое существо. Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 6 августа 2019 г.

Грабителю в Киеве совершили самосуд (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи похвалили прохожих за неравнодушие. Подписчики считают, что ему еще "мало дали", надо было "больше терена".

Еще одно доказательство того, что спецсредства самообороны нужны, чтобы дождаться полицию.

Нужно было ему дать понюхать ботинок несколько раз.

Без звука смотришь, прям Гамлет. Такая драма в действиях.

Ну так ломбардов, наверное, не меньше, чем аптек, потому и промышляют. В одни двери - продал, в соседней - прикупил.

А чего у него глаза не заплыли и губы не висят на пленках? Да и вообще нет переливов цветов русского триколора?

Грабителю в Киеве совершили самосуд (скрин: facebook.com)

Напомним, недавно в центре Киева ограбили известного журналиста. У него похитили съемочную технику общей стоимостью более 150 тысяч гривен.

Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.