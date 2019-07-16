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Взломал аптеку ради виагры: в Киеве произошло необычное ограбление

STYLERЖизнь    16.07.2019 - 21:06
Взломал аптеку ради виагры: в Киеве произошло необычное ограбление
Взлом аптеки ради виагры (фото: коллаж РБК-Украина)

Взлом аптеки ради виагры (фото: коллаж РБК-Украина)

Вчера, 15 июля, ночью в одной из столичных аптек, которая расположена в Печерской районе на улице Джона Маккейна (бывшая Ивана Кудри), произошло ограбление. При этом украли только таблетки с виагрой. Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на свои источники в МВД.

Вор отжал стеклопакет металлопластикового окна аптеки и проник в помещение, в котором не было сигнализации. Из аптеки были украдены несколько упаковок виагры, таблеток, которые повышают потенцию.

Стоит отметить, что такие таблетки стоят не дешево, поэтому не известно вор украл их для себя, чтобы кого-то порадовать, или же "взял" на продажу. Полиция завела уголовное производство по статье "Кража с проникновением". За это преступление злоумышленнику грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Взломал аптеку ради виагры: в Киеве произошло необычное ограбление

Взлом аптеки ради виагры (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, что в Киеве двое молодых людей избили и ограбили бездомного дедушку на Гидропарке. Парни забрали у него около 500 гривен. Полиции удалось задержать злоумышленников.

Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы вашу квартиру не обворовали. По данным полиции, владельцы квартир часто сами помогают ворам и оставляют намеки на то, что дома никого нет.

Мы также писали о том, что дерзкое ограбление в Киеве шокировало сеть. Преступники находясь в кафе, обокрали сумку посетителя, который сидел рядом. Видео преступление было снято на камеру наблюдения заведения.

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