В центре Киева средь бела дня ограбили известного журналиста: все детали

Фото: Богдан Кутепов (facebook.com/kutiepov)

Богдан Кутепов лишился ноутбука, камеры, диктофона

Богдан Кутепов - украинский известный журналист был ограблен мошенниками в Киеве. Об этом он сам сообщил на своей Facebook-странице. По словам Богдана, воры забрали всю технику, которая принадлежит каналу Громадське. Приблизительная сумма убытков 150-170 тысяч.

ЧП произошло в день выборов, 21 июля. Воры выключили сигнализацию автомобиля и проникли внутрь машины, где лежала вся техника: видеокамера, ноутбук, диктофон, микрофоны.

"Украли всю съемочную технику hromadske. В день выборов 21 июля, пока я стримил на мосту Кличко, выключили сигнализацию и вытащили из багажника машины ноутбук, камеру, микрофоны, диктофон. Я сначала надеялся на какие-то результаты по горячим следам, ведь машина была припаркована на углу Трехсвятительской и Костельной. Это прямо за будущим Офисом президента (Украинским Домом), в зоне действия не менее двух камер наблюдения. Еще с десяток камер в радиусе 200 метров, чтобы проследить откуда пришли и куда после преступления пошли воры. Безусловно профессионалы: взяли из паспорта заначку 200 грн и с кошелька 500 грн, а документы и кошелек оставили. Сам рюкзак выпотрошили", - описал ситуацию Богдан.

Скриншот поста (facebook.com/kutiepov)

Журналист пожаловался, что прошло пять дней, а преступники до сих пор не найдены, хотя кража произошла недалеко от будущего офиса президента Владимира Зеленского. По словам Кутепова, он пообщался с людьми на этом месте и все они сказали, что это не первый случай ограбления на данной улице. Полиция такую информацию отрицает.

Журналист отметил, что на видео есть полуинтимные фото одного из депутатов. Имени он назвать не может.

"Но теперь у меня три проблемы: 1. Я должен Громадському тысяч так 150-170. 2. Мне не на что снимать, а скоро начало одного международного правозащитного проекта. 3. На похищенных карточках в диктофоне и фотокамере - съемка в квартире одного действующего народного депутата, которого я даже тегать здесь пока не буду. Потому что он и так вдруг переснимался для фильма. А теперь придется сообщить, что надо будет сниматься в третий раз, потому что его полу-интимные видео сейчас у каких-то медвежатников. А полиция неизвестно даже изъяла ли видео с камер наблюдения ... Боже, спасибо, что взял деньгами. Но шо теперь делать? Как жить?" - спросил Богдан.

Скриншот поста (facebook.com/kutiepov)

Скриншот поста (facebook.com/kutiepov)

Подписчики Богдана отреагировали на ЧП, но посоветовали журналисту не оставлять такие ценные вещи в багажнике автомобиля.

Во времена злочинной влады нашли бы тебе за 7 минут все. Теперь за улицы вроде как ваши отвечают и я даже не знаю кому позвонить.

Це ж в тебе не вперше, Бодю. Я тобі скажу, шо дєлать - не лишати техніку в машині!!!!

Бодь, за тобою слідкували. Стрім цікавий, я сама дивилась до півночі.Але ж до останньої хвилини злодюги чи бандюги бачили де ти перебував.

Знакомый оператор-он же журналист как-то меня пригласил съездить с ним в познавательную командировку. А то говорит, ассистент заболел, а сам я даже в туалет не могу отлучиться, за техникой надо следить постоянно.

Скриншот комментариев (facebook.com/kutiepov)

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