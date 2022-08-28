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Менше уроків при змішаній формі: Шкарлетт зробив заяву про організацію навчального процесу

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Неділя 28 серпня 2022 19:40
Менше уроків при змішаній формі: Шкарлетт зробив заяву про організацію навчального процесу Колаж РБК-Україна: глава МОН України розповів про алгоритми організації навчання в школах
Автор: Володимир Костирін

У школах України з 1 вересня готують особливі алгоритми організації навчального процесу, в тому числі за допомогою змінності очної та дистанційної форми викладання різних предметів.

Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв'ю у програмі "Бацман".

Чиновник зазначив, що форму навчання - в школах за партами або вдома в онлайні - встановлюватимуть в кожній конкретній громаді відповідно до розпоряджень голови військової адміністрації того чи іншого регіону.

Що стосується алгоритмів організації навчального процесу для учнів і студентів, то необхідно в першу чергу забезпечити "якомога менше одночасне перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти".

"Це може бути зроблено за допомогою змінності: 1-ша, 2-га, навіть 3-тя зміна, - менша кількість занять при змішаній формі навчання", - розповів міністр.

Шкарлет пояснив, що, наприклад, складні предмети (математика, фізика, біологія, хімія тощо) будуть проводити в очному режимі, а інші легші для сприйняття предмети - історія, література та інші - можуть відбуватися дистанційно онлайн.

"Замість п'яти уроків у зміну їх може бути три, але очно: для соціалізації, щоб був контакт дитини з викладачем, щоб була можливість у викладача перевірити рівень засвоєння матеріалів і повернутися до тих чи інших складних тем", - говорить глава МОН.

Чиновник також розповів, скільки навчальних закладів почнуть працювати з початку нового навчального року, і в якому форматі.

Так, в регіонах, де проходять активні бойові дії, навчання буде тільки онлайн - з міркувань безпеки всіх учасників навчального процесу. Причому мова йде не тільки про школи на прифронтових територіях, а й розташованих на відстані до 40 км до зони боїв.

5700 шкіл підтвердили навчання в онлайн форматі.

3000 шкіл працюватимуть в очному форматі.

4000 шкіл будуть практикувати змішану форму навчання.

Що стосується укриттів в навчальних закладах, то при оголошенні повітряної тривоги вчитель і учні повинні переходити в бомбосховища, де є вода, туалети, медикаменти, ліжка або каремати.

"На сьогодні (в укриттях для школярів) є і Wi-Fi, є стільчики, мультимедійні дошки ставляться для того, щоб діти з учителем мали можливість займатися певними елементами освітнього процесу", - сказав Шкарлет.

Відео: Сергій Шкарлет розповів, як відбуватиметься навчання з 1 вересня

Нагадаємо, перед цим ми писали, які зміни чекають школярів з 1 вересня 2022 року.

Також повідомлялося, що для українських школярів розробили унікальний довідник.

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МОН школа Навчальний рік Сергій Шкарлет
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