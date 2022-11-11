"Мені завжди казали, що я не формат": Степан Гіга розповів про пропозиції співати російською

Пропозиції співати російською мовою

Степан Гіга каже, що таких моментів у його творчому житті було багато, але він не розуміє, навіщо просувати російську мову в Україні.

"Не хочу ображати моїх українських колег, але я цього не розумію, коли український артист співає по-російськи. Щоб тебе слухали на сході, ти мусиш співати російською. Я ніколи не проривався на Росію, мене це абсолютно не цікавило", - пояснює Гіга.

Концерт Степана Гіги на підтримку ЗСУ (фото: instagram.com/stepan.giga.official)

Основою ціллю своїх пісень він називає залишити для нащадків спадок, "щоб не казали, що в нас одна "черемшина" та "Червона рута". Через таку позицію Степан Гіга рідко звучав на українському радіо чи телебаченні.

"Мені завжди розказували, що це є не формат. Я ж розумію, чому це не формат. Тому що це не по-руськи", - каже виконавець.

Зараз багато українських артистів відмовилися від використання російської мови у своїй творчості, проте Гіга не вважає це подвигом.

Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga.official)

"Шапочку поміняли, перевзулися. Кожен розказує, що відмовився від російськомовних пісень. І що? Хіба це є подвиг? Це просто треба було на самому початку робити. Я вважаю так: якщо ти робиш для росіян, тоді яке ти маєш відношення до українського шоубізу?" - обурюється співак.