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"Як можна бути такими конченими?" Притула висловився про "хороших росіян"

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Середа 09 листопада 2022 16:02
"Як можна бути такими конченими?" Притула висловився про "хороших росіян" Сергій Притула (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Шукати "хороших росіян" це те саме, що купатися у діжці, наповненій лайном

Таке порівняння зробив шоумен і волонтер Сергій Притула в інтерв'ю РБК-Україна.

Притула каже, що "хороших росіян" зараз він "на горизонті не бачить".

"Я оцю ситуацію з пошуком хороших росіян візуалізую так: уявіть собі, що є діжка, наповнена лайном, і вона дуже погано тхне і тобі хтось каже: там в лайні є кілька діамантів, знайди їх. Але щоб знайти їх, треба дуже вивалятись в тому лайні", - говорить він.

Волонтер пояснює, що він "не любитель подібних процесів", бо хоче дружити з "адекватними країнами".

"І адекватними людьми, які не ставлять собі мету довести всьому світу, що вони богообрані, ходять у вбиральню на вулиці і розказують, що у всьому винні українці, які збирались на них напасти, щоб в їхньому засратому Альметьєвську викрутити лампочку в під'їзді", - додає Притула.

"Я не розумію, як можна бути такими конченими, якими вони є", - резюмував Сергій Дмитрович.

Раніше ми писали, що Сергій Притула розповів, чому на початку війни звертався до російських зірок.

Також читайте повне інтерв'ю з шоуменом та волонтером.

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Сергій Притула