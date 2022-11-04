"Моя країна знищує": Земфіра на концерті знову підтримала Україну і висловилася проти війни
Російська співачка Земфіра на своєму концерті у Лондоні знову підтримала Україну та засудила РФ за війну.
У мережі з'явилося відео з виступу артистки, яка вже не вперше висловлюється проти війни.
Що сказала Земфіра на концерті
Перед виконанням пісні "Не стріляйте" Земфіра виголосила промову на підтримку України.
"Я хочу висловити підтримку Україні. Я розумію, що більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти: Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я чудово все це пам'ятаю. І, звичайно, цього в мене ніхто не забере, це назавжди зі мною. Назавжди", - сказала вона.
За її словами, їй дуже шкода Росію, хоч вона її любить.
"Але водночас мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною", - продовжила росіянка.
"Але прямо зараз йде війна. Абсолютно безглузда, жорстока. І прямо зараз моя країна знищує Україну та саму себе. Дуже хочеться миру, ні війні", - резюмувала зірка.
Як відомо, Земфіра зі своєю подругою артисткою Ренатою Литвиновою покинули Росію ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони мешкають у Парижі.
Як ми писали раніше, Земфіра засудила Росію на концерті на Кіпрі.
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