RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мне всегда говорили, что я не формат": Степан Гига рассказал о предложениях петь на русском

Украинский певец Степан Гига (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Артист отечественной эстрады Степан Гига всегда пел на украинском языке и никогда не имел пророссийских взглядов. Однако на его творческом пути были случаи, когда именно из-за такой позиции его песни не брали на радио или телевидение.

А самого певца даже привлекали изменить язык исполнения своих хитов.

Об этом Степан Гига рассказал в интервью на YouTube-канале "Розмова".

Предложения петь на русском языке

Степан Гига говорит, что таких моментов в его творческой жизни было много, но он не понимает зачем продвигать русский язык в Украине.

"Не хочу оскорблять моих украинских коллег, но я этого не понимаю, когда украинский артист поет по-русски. Чтобы тебя слушали на востоке, ты должен петь по-русски. Я никогда не прорывался на Россию, меня это совершенно не интересовало", - объясняет Гига. .

Концерт Степана Гиги в поддержку ВСУ (фото: instagram.com/stepan.giga.official)

Основой целью своих песен он называет оставить для потомков наследие, "чтобы не говорили, что у нас одна "черемшина" и "Червона рута". Из-за такой позиции Степан Гига редко звучал на украинском радио или телевидении.

"Мне всегда рассказывали, что это не формат. Я же понимаю, почему это не формат. Потому что это не по-русски", - говорит исполнитель.

Сейчас многие украинские артисты отказались от использования русского языка в своем творчестве, однако Гига не считает это подвигом.

Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga.official)

"Шапочку поменяли, переобулись. Каждый рассказывает, что отказался от русскоязычных песен. И что? Разве это подвиг? Это просто надо было в самом начале делать. Я считаю так: если ты делаешь для россиян, тогда какое ты имеешь отношение к украинскому шоубизу?" - возмущается певец.

Ранее мы рассказывали, какое заявление сделал Сергей Притула о "хороших россиянах" и верит ли в них вообще.

А еще показывали видео, как Земфира в очередной раз поддержала Украину и высказалась против войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациямузиканти