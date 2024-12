Данилко, Пивоваров та інші зірки вітають Усика з яскравою перемогою над Ф'юрі: "Сльози гордості"

Андрій Данилко

Співак, який виступає в образі Вєрки Сердючки, був лаконічним. Він розмістив фото Усика, додав "переможну" пісню Queen - "We Are The Champions", та залишив емодзі у вигляді серця.

Реакція Данилка на перемогу Усика (скріншот)

Артем Пивоваров

Співак, який підтримував Усика на арені, виклав допис та показав, як вітав його після перемоги. Пивоваров відкривав тренування боксера й вражав усіх співом наживо, а також виконав гімн України безпосередньо перед двобоєм.

Маша Єфросиніна

"Це не просто історична перемога! Це момент, коли весь світ знов промовляє - Україна! Олександр, ти сьогодні єдиний герой всіх стрічок, чемпіон, який всіх єднає у почутті гордості та неймовірної радості! Такі важливі зараз емоції для всього нашого народу! Дякую тобі!" - написала ведуча.

Єфросиніна висловилася про перемогу Усика (скріншот)

Леся Нікітюк

"Непереможний козак! Вітаю, легендарний", - написала вона.

Нікітюк привітала Усика з перемогою (скріншот)

Надя Дорофєєва

Співачка дивилася бій Усика разом зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним. І коли Надя почула, що наш боксер переміг, вона не стримувала емоцій та голосно кричала.

Як Дорофєєва дивилася бій Усика (скріншот)

Антоніна Хижняк

Акторка привітала Усика та й "репостнула" допис з його фото.

"Сльози гордості за нашого чемпіона! Слава Україні" - написала Хижняк.

Хижняк привітала Усика з перемогою (скріншот)

alyona alyona

Реперка лаконічно зазначила, що боксер - "Топ 1".

Альона Савраненко відреагувала на перемогу Усика (скріншот)

Павло Зібров

"Гордість! Щирі вітання", - написав співак.

Зібров привітав Усика (скріншот)

Лілія Ребрик

Ведуча зазначила, що дивилася бій Усика в потязі. Всі пасажири, розповіла Ребрик, вболівали за боксера.

"Ми українці. І свого не віддамо" - також написала вона.

Ребрик привітала Усика (скріншот)

Григорій Решетник

Ведучий висловився про боксера як в Stories, так і в повноцінному дописі. Решетник зазначив, що пишається Усиком.

Решетник про перемогу Усика (скріншоти)

Дар'я Білодід

Українська дзюдоїстка була розчулена кадрами Усика та його дружини, яка підтримує його та завжди поруч з коханим. Білодід зазначила, що боксер та його обраниця - "найкращі".

Білодід висловилася про Усика (скріншот)

Володимир Дантес

Співак був небагатослівним. Він показав, що теж дивився бій Усика, і дав зрозуміти, що дуже радіє за боксера.

Stories Дантеса (скріншот)

Наталка Денисенко

Акторка прокинулася в чудовому настрої, адже вже дізналася про перемогу Усика.

Денисенко радіє через перемогу Усика (скріншот)