"Мені було боляче": екс-учасниця "Холостяка" зізналася, чи вважає вчинок Терена помилкою

Дівчина зізналася, що в день Церемонії троянд вже думала про те, що може залишити проект. Аліна вважала, що саме в той момент вона була готова попрощатися з Тереном, хоча й розуміла, що це принесе їй біль.

"Я навіть сказала, що сподіваюсь, що в разі, якщо це не моя історія, то я поїду саме сьогодні. Бо якщо він вже не планує мене обирати, я б дуже не хотіла продовження. Найгірше, що для мене було, це поїхати після знайомства з батьками, коли я покажу повністю себе, свою сім'ю і так далі. Бо тоді я повністю покажу своє життя і він мене не обере, для мене це буде дуже болючим. І якщо це не моя доля, то нехай я піду. Ну, в принципі, так і сталося", - пригадала Аліна сьомий випуск "Холостяка".

Аліна з "Холостяка" (фото надане прес-службою)

Нині екс-учасниця реаліті визнає, що у коментарях глядачі часто пишуть про рішення Терена. Юзери називають його помилковим. На думку користувачів, Олександр не мав відпускати Аліну. Сама ж вона не вважає, що Терен помилився.

"Я вважаю, що все на краще, якщо він реально відчував, що в нього в серці інша жінка, то краще відпустити мене на цьому моменті. Звісно, мені було боляче, це викликало сльози. Але я все в житті сприймаю як досвід, навіть якщо він болючий", - пояснила дівчина.

Аліна Мойсеєнко (фото надане прес-службою)

Хто пройшов в фінал "Холостяка"

Нагадаємо, 20 грудня в ефір вже вийшов восьмий випуск "Холостяка". В ньому було лише троє дівчат - Юстина, Інна та Настя. Після знайомства з батьками учасниць Терен більше про них дізнався.

І якщо ви не боїтеся спойлерів, то вже можна дізнатися, які дівчата пройшли в фінал.

Це Інна та Настя. Юстина поїхала додому після Церемонії троянд, адже Терен не відчув до неї таких емоцій, які вже з'явилися в неї.