Настя з "Холостяка", з якою у Терена було найгарячіше побачення: Я була дуже закохана

Фуд-блогерка Настя Анісімова, яка залишила реаліті "Холостяк" у шостому випуску, була однією з найяскравіших учасниць. Саме з нею Олександр Терен влаштував гаряче побачення у басейні, яке так роздратувало інших дівчат.

В інтерв'ю для РБК-Україна (проект Styler) Настя розповіла, чи шкодує вона про участь в "Холостяку", які емоції переживала під час останньої церемонії троянд та що пишуть їй чоловіки після реаліті.

– Яким було ваше перше враження від Олександра Терена?

– Дуже гарним. По-перше, мені дуже сподобалось те, що він дуже простий, мені було дуже комфортно з ним. Подобалось те, що він робив багато компліментів. Подобалось те, що він дуже з розумінням поставився до того, коли я йому готувала ті гречані панкейки. Вони підгоріли, і він це сприйняв зі сміхом. Тобто його простота і його почуття гумору, його легкість, це мене підкупило.

– А як швидко ви зрозуміли, що ви до нього відчуваєте симпатію або щось більше?

– Після нашого першого побачення в Одесі. А більш великі почуття, такі як закоханість, в мене з’явилися після першого поцілунку в басейні.

– Як ви відреагували, коли у четвертому випуску ви дізналися, що Терен цілувався з Веронікою, Інною та Вікторією?

– Я відреагувала насправді досить спокійно, не так, емоційно, як інші дівчата. Хтось почав плакати, в когось навіть була істерика. Я більш з розумінням до цього поставилась. Так, мені було неприємно. Однак на той момент я ще була в стані симпатії, це не принесло мені настільки болісних емоцій. Так, неприємно, однак я, так би мовити, зібралась і істерика в мене не трапилось.

Настя з "Холостяка" висловилася про почуття до Терена (фото надане прес-службою)

– Поговоримо щодо вашого побачення в басейні. Після того, як дівчата вчинили, чи була у вас розмова з ними саме в будиночку, поза камерами?

– Наступного дня після побачення ми спілкувалися з дівчатами щодо цього. І Інна була першою, хто підійшла до мене і вона навіть вибачилась за те, що так сталося. І вона сказала, що розуміє мої емоції і це характеризує її як дуже добру і чуйну жінку. Інші дівчата не сказали ніяких вибачень. Для них це була комедія. Вероніка та Анастасія взагалі, на мою думку, не є дуже добрими людьми. Вони бачили, що я засмутилась, це викликало в них тільки сміх і якусь радість. Мені важко це зрозуміти.

– Протягом всього вашого періоду участі у "Холостяку”" поза камерами, ваші стосунки з дівчатами були такими ж, як і в кадрі, чи можливо ви з кимось більше стали дружити, або хтось відкрито вас провокував?

– Я дуже гарно спілкувалась на проекті з Інною та Аліною. З Аліною ми жили завжди разом з першого дня на проекті. Я вважаю їх досить гарними жінками, досить приємними. А з іншими дівчатами, з якими в мене були конфлікти в кадрі, з Веронікою, особливо з Анастасією, ми взагалі не спілкувались поза камерами. І тому, коли ми заходили в кадр, я бачила таку незрозумілу агресію щодо мене, це викликало в мене шок. Я навіть не знала як реагувати, тому що поза камерами цього не було.

І я навіть можу сказати, що для Вероніки, я впевнена на 90%, що це була гра на камеру. Тому що такої злоби я від неї не відчувала без камер. Я дуже вірю, що це була лише гра. А щодо Анастасії, ми не спілкувались поза камерами, однак її неадекватна поведінка була завжди. У мене дуже погане ставлення до неї просто.

– Як ваші близькі та рідні відреагували, коли ви їм сказали, що ви плануєте брати участь в реаліті?

– Першою дізналась моя мама. Вона знала, хто такий Олександр Терен, і вона почала тривожитись і хвилюватися за мене, бо за правилами проекту ми не мали змоги постійно підтримувати зв’язок, бо в нас не було звичайного телефону. Це, звісно, викликало тривожність, бо йде війна і страшно, коли твоя дитина їде незрозуміло куди.

А бабусі відреагували також позитивно. Жодна людина з моєї родини не сказала нічого поганого. Всі мене підтримували. Я дуже їм вдячна за це. Навіть коли мій батько дізнався про це, він також мене підтримав і хвилювався за мене. Після проекту ми з ним поговорили. І мені була дуже приємна його підтримка.

Настя та Терен (фото надане прес-службою)

– А зараз вони дивляться "Холостяка"?

– Так, вся моя родина дивиться. Моя мама заплакала, коли я покидала проект. Вона навіть не очікувала, що буде плакати. Вона, коли побачила такі мої яскраві емоції, мої сльози, вона не витримала. Однак від усіх я не почула жодного поганого коментаря щодо моєї поведінки на проекті. Я чула коментарі щодо інших дівчат, коли вони казали про мене погані речі. Тоді була яскрава реакція, особливо у моїй бабусі по маминій лінії. Вона в мене така жінка яскрава, вона як скаже, знаєте, за словом в кишеню не полізе.

– Зараз, коли дивитесь, що кажуть дівчата, ви могли уявити, що будуть такі розмови та випади у їхніх коментарях? Не лише до вас, а просто поміж всіма.

– У мене було очікування щодо відношення, щодо коментарів кожної дівчини щодо мене.І ці очікування, вони справдились. Можливо, я не очікувала, що від деяких будуть настільки різкі коментарі. І з боку Анастасії настільки сильна незрозуміла ненависть. А так, мене не сильно це чіпляє, однак більшість дівчат мене навіть порадували. Такі як Інна, Юстина. Їхні коментарі зараз зрозумілі.

– Щодо ваших стосунків з Олександром, чому на вашу думку була така кардинальна різниця між тим, що було в басейні, коли між вами кипіла пристрасть, і між тим, що було саме в останньому побаченні?

– Я трошки навіть розгубилася під кінець побачення, тому що я очікувала дотиків, поцілунків, те, як було на нашій останній зустрічі, бо я була в так званій ілюзії щодо того, що цей чоловік має такі ж самі почуття до мене, що і я до нього. Тому я настільки окрилена пішла на це побачення, я настільки закохано на нього дивилась, просто розчинилась в людині.

І мені досі не зрозуміло, що трапилось. Мені здається, що після того, як минув тиждень нашої зустрічі Олександр, може, щось зрозумів в собі. Може, він охолов до мене, може, він зрозумів, що в нього більш сильні почуття до інших дівчат, і ці почуття заглушили почуття до мене.

Настя Анісімова розсекретила залаштунки "Холостяка" (фото надане прес-службою)

– Вас це образило?

– У мене жодним чином немає образ до Олександра. Звісно, я була дуже закохана, однак було зрозуміло, що я тут не одна. І так буває, що люди не сходяться. Він мене не до кінця зрозумів. Я вірю в те, що він знайде своє кохання, а я знайду своє. Я бажаю йому тільки щастя, він дуже гарна людина.

– Щодо ситуації з Вікторією. Вона сама вирішила піти з реаліті, це не було помилкою?

– Мені здається, що Віка не зробила помилку. Вона людина дуже імпульсивна. І мені здається, що якщо вже на цьому етапі вона так легко попрощається з Олександром, то якби він навіть її обрав, все одно ці стосунки рано чи пізно закінчилися би. І краще, що це завершилось на цьому етапі, ніж пізніше. Віка - вона непогана людина.

– До речі, Віка нещодавно висловилася про ті чутки в мережі, коли вас почали звинувачувати в "ескорті". А що б ви хотіли сказати авторам подібних чуток?

– Я настільки була шокована, коли почула такі чутки! Спершу в мене це викликало сміх, тому що я подумала, що всі розуміють, що це повна нісенітниця. Однак, коли деякі люди в це повірили, тоді вже в мене були емоції злості та нерозуміння. Мені здається, що з екрана видно те, що я не можу якось стосуватись ескорту. Хочу сказати тим, хто поширює ці чутки, що вони дуже погані люди і все повернеться.

– Зараз ви б хотіли щось переграти або щось змінити, якби була така можливість?

– Я б, напевно, нічого не змінювала. Все сталося так, як повинно статися. Напевно, щодо Віки я б не казала таких різких коментарів щодо її рішення залишити проект. Однак на той момент це були мої щирі емоції. Вже зараз я можу трошки по-інакшому на все дивитись. А тоді я все казала так, як відчувала.

Анастасія на "Холостяку" (фото надане прес-службою)

– Вам пишуть в соцмережах не тільки дівчата, які дивляться, а й чоловіки? Можливо, вас запрошують на побачення, або хтось хоче стати новим "холостяком" для вас?

– Дуже багато чоловіків пише, я навіть не очікувала такої уваги. І, до речі, дійсно, є такі повідомлення, де чоловіки пишуть: "Я влаштую тобі свій конкурс "Холостяк", ти станеш моєю". Це дуже смішно, однак всі коментарі щодо мого особистого життя я дам вже після фіналу.

– А який він, чоловік вашої мрії?

– Чоловік моєї мрії - це однозначно чоловік з добрим серцем. Це чоловік, який не допускає агресії до жінки. Це дуже для мене важливо. Це чоловік вірний, хто любить тварин, це для мене також важливо. І той, хто вміє по-справжньому кохати. Все інше для мене насправді не так важливо. Я звертаю увагу на внутрішній світ, а не на зовнішність, статки, це дуже другорядне для мене. Я просто мрію бути щасливою і коханою.

– Про що ви найбільше мріяли на проєкті? Чого вам найбільше не вистачало?

Ой, мені дуже не вистачало двох речей. По-перше, мені було важко не мати змоги постійно бути на телефоні. І другий момент - це те, що я постійно слухаю музику, завжди в навушниках. І цього не вистачало.

– А чим взагалі ви займалися в будиночку, коли не йшли зйомки?

– У мене був блокнот і чорна ручка. І коли був час, я просто сиділа і замальовувала те, що переді мною, те, що бачила. Так і себе займала. Також, звісно, був щоденник, який подарував Олександр кожній дівчині. Його заповнювали. А також бувало, що ми з дівчатами просто там снідали разом, вечеряли разом.І насправді була досить приємна атмосфера. Попри те, що я і деякі дівчата між собою не ладили, коли ми були всі разом, атмосфера не була дуже токсичною. Дівчата поводили себе не так агресивно. Просто якщо хтось комусь не подобався, повністю один одного ігнорували. А так, в мене досить приємні спогади від участі, від проекту.

Настя з "Холостяка" розповіла, чим її вразив Терен (фото надане прес-службою)

– Глядачам дуже цікаво, як було влаштовано побут на зйомках. Ви готували собі самостійно, замовляли продукти? Як взагалі це відбувалося?

Коли ми були в Києві, то періодична була змога з'їздити в магазин. Однак не самим, а звісно, з нами їхали і ми купували продукти. Чи нас питали і нам купували. І ми могли готувати, коли був час. Однак коли було дуже багато зйомок, цього часу було мало. На зйомках їли в ресторанах.

– В кадрі всі учасниці з мейком, з манікюром, в дуже гарних й стильних "луках". Це все ви робили та обирали самостійно?

– Ми декілька разів з дівчатами, також в супроводі, їздили в салон. Нам робили манікюри, педикюри - кожна сама обирала дизайн, який вона хоче. Таких жорстких правил, звісно, не було. А щодо макіяжу, то в нас було декілька візажистів. І в 99% випадків дівчатам завжди результат макіяжу подобався і ніхто не сперечався.

Зазвичай стилісти пропонували нам декілька варіантів одягу. І там ми вже дивились і разом обирали, що краще. Я завжди була задоволена. І я, чесно кажучи, особливо вдячна стилістам, бо я вважаю, що мої образи на побачення, і взагалі всі образи були дуже яскраві і незвичайні.

– Що ви взяли з собою додому після церемонії троянд?

У мене була традиція, щотижня на проекті я відривала пелюстку від троянди і вкладала її в щоденник. Так би мовити, ось як символ, що ще один тиждень минув. Я зберігала ці пелюсточки, і досі я їх зберігаю, забрала з собою додому.

– Як змінилася ваша аудиторія в соцмережах з початком і після вашої участі в "Холостяку"?

– У мене ще до проекту була досить велика аудиторія людей і в TikTok, і в Instagram. І я була готова до уваги. І поки я не помітила, що є якийсь відтік, я навпаки бачу, що більше і більше людей зацікавлені, я їм сподобалась як особистість і мені дуже приємно.

– А чи є взагалі хейт? І як ви реагуєте на коментарі від тих, хто намагається вас критикувати?

– Дуже мало хейту насправді. Були буквально декілька таких прям злих коментарів. Однак їх мені писали діти. І тому я ніяк не відреагувала на них. Та й взагалі я маю таке правило. Зі мною цим поділився один досить відомий блогер. Краще проігнорувати 100 поганих коментарів і відповісти на один гарний. Тому що ця людина, яка написала гарний коментар, вона чекає на твою відповідь.

Тому краще сіяти добро і відповідати на добро, а не сіяти зло і ще більше того зла робити. Тому я ніколи не відповідаю на хейт. Мене важко дуже вивести з себе в цьому плані. Я відповідаю тільки на гарні коментарі, а критику, як-от щодо моєї хвороби, ігнорую.

Настя відверто висловилася про участь в шоу "Холостяк" (фото надане прес-службою)

– Коли ви наважилися розповісти на проекті про свій діагноз, чи не пошкодували, що ви відкрилися і заговорили про це?

– Ні, не шкодувала. Я отримала дуже багато коментарів, і чесно кажучи, один коментар навіть довів мене до сліз. Мені написала жінка, що в неї мала донечка має такий же самий діагноз, як і я. І вона втрачала віру в те, що людина з таким діагнозом може жити повноцінне життя. В неї, в цій матері було дуже сильне хвилювання. І вона написала, що коли вона побачила мене, і те, як я живу, вона повірила в те, що її донька виросте такою, як я. Вона так і написала. І мене це довело до сліз.

І взагалі таких коментарів, де люди дякували, що я висвітлюю цю тему, було багато. Люди дякували, бо в них було багато ситуацій в житті, де вони повинні були вибачатись за те, що вони мають інвалідність. В тому плані, що у нашому суспільству звикли, що якщо ти виглядаєш як здорова людина, значить ти здорова людина. Тому що такі хвороби, як в мене, не часто висвітлюються. І зараз все більше людей розуміють, що не варто судити просто за зовнішнім виглядом, що за цим може ховатись дуже тяжка хвороба, з якою дуже важко жити та боротися.

– Ви уявляли життя з Тереном, якби ви перемогли? Могли "намалювати" собі побут з ним, враховували те, що він втратив кінцівки?

Звісно, я уявляла і не один раз подальше життя з Олександром в майбутньому. Мене нічого не лякало. Я розуміла, що він людина з інвалідністю, що він по квартирі пересувається на кріслі колісному. Я жодного разу не думала, що це може стати проблемою під час життя разом. Я з розумінням ставилась до цього і мене це зовсім не відштовхувало і не лякало.