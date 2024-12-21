"Мне было больно": экс-участница "Холостяка" призналась, считает ли поступок Терена ошибкой

Девушка призналась, что в день Церемонии роз уже думала о том, что может покинуть проект. Алина считала, что именно в тот момент она была готова попрощаться с Тереном, хотя и понимала, что это принесет ей боль.

"Я даже сказала, что надеюсь, что в случае, если это не моя история, то я поеду именно сегодня. Потому что если он уже не планирует меня выбирать, я бы очень не хотела продолжения. Хуже всего, что для меня было, это поехать после знакомства с родителями, когда я покажу полностью себя, свою семью и так далее. Потому что тогда я полностью покажу свою жизнь и он меня не выберет, для меня это будет очень болезненным. И если это не моя судьба, то пусть я уйду. Ну, в принципе, так и произошло", - вспомнила Алина седьмой выпуск "Холостяка".

Алина из "Холостяка" (фото предоставлено пресс-службой)

Сейчас экс-участница реалити признает, что в комментариях зрители часто пишут о решении Терена. Юзеры называют его ошибочным. По мнению пользователей, Александр не должен был отпускать Алину. Сама же она не считает, что Терен ошибся.

"Я считаю, что все к лучшему, если он реально чувствовал, что у него в сердце другая женщина, то лучше отпустить меня на этом моменте. Конечно, мне было больно, это вызвало слезы. Но я все в жизни воспринимаю как опыт, даже если он болезненный", - пояснила девушка.

Алина Моисеенко (фото предоставлено пресс-службой)

Кто прошел в финал "Холостяка"

Напомним, 20 декабря в эфир уже вышел восьмой выпуск "Холостяка". В нем было всего три девушки - Юстина, Инна и Настя. После знакомства с родителями участниц Терен больше о них узнал.

И если вы не боитесь спойлеров, то уже можно узнать, какие девушки прошли в финал.

Это Инна и Настя. Юстина уехала домой после Церемонии роз, ведь Терен не испытал к ней таких эмоций, которые уже появились у нее.