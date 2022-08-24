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Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 10:00
Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость Самые популярные мемы войны в Украине (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцев не победить, ведь даже во время войны мы поднимаем свой боевой дух с помощью юмора. Мемы дали миллионам украинцев моменты коллективной радости в это трудное время, когда российские оккупанты пытаются заграбастать нашу землю и погубить наши жизни...

Ко Дню Независимости Украины Styler собрал для вас одни из самых известных мемов этой войны за свободу и достоинство нашей страны.

Чернобаевка

Маленькое село Чернобаевка в Херсонской области стало известным на всю Украину и далеко за ее пределами. Впервые она вторглась в интернет-пространство 27 февраля 2022 года, когда украинские военные разгромили там вертолеты и десант оккупантов, пытавшихся высадиться на аэродроме. Тогда украинцы просто порадовались достижениям наших защитников на очередном направлении.

Уже 16 марта стало известно о четвертом случае уничтожения боевых вертолетов оккупантов в Чернобаевке. С тех пор все интернет-пространство "взорвалось" мемами.

Всего ВСУ ударили примерно 22 раза в Чернобаевке по российским оккупантам.

"Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные, их командиры показали себя полностью... Такими, какие они есть, - бездарными, способными просто гнать своих людей на убой", - сказал президент Владимир Зеленский.

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Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Задержание Медведчука

12 апреля президент Украины опубликовал фотографию задержанного нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сразу после этого украинцы установили новый рекорд скорости создания мемов и придумывания шуток

Впоследствии внимание к произошедшему усилилось из-за обращения жены задержанного Оксаны Марченко к президенту Турции.

В обращениях она говорит, что якобы Медведчук "ни в чем не виноват", его задержание "незаконно", происходит "политическое преследование". Но выглядело это не просто неубедительно, а откровенно смешно.

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

"Нападение на Беларусь

Абсурдный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным от 11 марта стал объектом троллинга в сети. Украинцы высмеивают часть, в которой Лукашенко рассказывает собеседнику о том, "откуда на Беларусь готовилось нападение".

В разговоре белорусский тиран заявил, что может на карте продемонстрировать место, откуда украинцы якобы готовили нападение на его государство. По словам Лукашенко, если бы не был осуществлен "превентивный удар" по позициям Украины 24 февраля, пострадало бы много его соотечественников.

Этот монолог до сих пор активно высмеивают в Интернете, "вставляя" Лукашенко в разнообразные забавные ситуации.

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Друг Украины - Борис Джонсон

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину большинство европейских государств начали поддерживать нашу страну гуманитарными конвоями, а также вооружением.

Особенно дружеские отношения сложились с Великобританией и ее премьер-министром Борисом Джонсоном. Именно Джонсонюк (как по-доброму называют его украинцы) стал любимцем аудитории и главным героем милых мемов.

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за НезависимостьМемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Воздушная тревога

Украинцы уже давно поняли, что воздушная тревога - это не шутки, поэтому относиться к ней необходимо серьезно.

Часто в сети можно встретить мемы, в которых продемонстрирована реакция украинцев на сирены, которые уже, к сожалению, стали частью нашего быта.

Такие картинки очень точно описывают мысли людей, когда они слышат сирену.

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

"Москва-ква-ква"

Украинцы до сих пор не могут нарадоваться уничтожению крейсера "Москва". Судно за 750 миллионов долларов стало символической победой для украинцев, ведь именно этот "корабль" послали украинские защитники острова Змеиный.

В частности, без внимания не оставили название крейсера. В сети говорят: горела одна "Москва", сгорит и другая.

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Антоновский мост

ВСУ разрушили Антоновский мост в Херсоне, который является важным стратегическим объектом для врага. Это может стать ключевым фактором для успешных контратак наших Вооруженных сил на юге страны.

Войска РФ потеряли важный путь поставки оружия из Крыма и лишаются возможности отступать.

А пока у оккупантов бомбит и подгорает от собственной ничтожности, украинцы создают смешные мемы.

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

"Бавовна" в Крыму

В оккупированном Крыму уже не впервые завозят очередную партию "бавовни". Горячо было в Керчи у Крымского моста и на военном аэродроме в Бельбеке.

В Украине идут дискуссии, что российские военные в очередной раз курят в не установленных местах, из-за чего детонируют боеприпасы.

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Мемы войны. Под какие шутки мы победим в битве за Независимость

Также предлагаем вам упомянуть мемы о приезде Анджелины Джоли во Львов.

Ранее мы писали, что высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS получила собственную песню от автора хита про "Байрактар".

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