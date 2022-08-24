Меми війни. Під які жарти ми переможемо у битві за Незалежність

Українців не перемогти, адже навіть під час війни ми підіймаємо свій бойовий дух за допомогою гумору. Меми дали мільйонам українців моменти колективної радості у цей важкий час, коли російські окупанти намагаються заграбастати нашу землю і занапастити наші життя...

До Дня Незалежності України Styler зібрав для вас одні з найвідоміших мемів цієї війни за свободу і гідність нашої країни.

Чорнобаївка

Маленьке село Чорнобаївка у Херсонській області стало відомим на всю Україну і далеко за її межами. Вперше вона вторглася в інтернет-простір 27 лютого 2022 року, коли українські військові розгромили там вертольоти та десант окупантів, які намагалися висадитися на аеродромі. Тоді українці просто пораділи здобуткам наших захисників на черговому напрямку.

Вже 16 березня стало відомо про четвертий випадок знищення бойових вертольотів окупантів в Чорнобаївці. Відтоді весь інтернет-простір "вибухнув" мемами.

Загалом ЗСУ вдарили приблизно 22 рази у Чорнобаївці по російським окупантам.

"Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові, їх командири показали себе повністю... Такими, якими вони є, - бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій", - сказав президент Володимир Зеленський.

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Затримання Медведчука

12 квітня президент України опублікував фотографію затриманого нардепа від проросійської ОПЗЖ Віктора Медведчука. Відразу після цього українці встановили новий рекорд швидкості створення мемів та вигадування жартів

Згодом увага до події посилилася через звернення дружини затриманого Оксани Марченко до президента Туреччини.

У зверненнях вона каже, що нібито Медведчук "ні в чому не винен", його затримання "незаконне", відбувається "політичне переслідування". Але виглядало це не просто непереконливо, а відверто смішно.

"Напад" на Білорусь

Абсурдна розмова Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним від 11 березня стала об'єктом тролінгу в мережі. Українці висміюють частину, в якій Лукашенко розповідає співбесіднику про те, "звідки на Білорусь готувався напад".

У розмові білоруський тиран заявив, що може на карті продемонструвати місце, звідки українці нібито готували напад на його державу. За словами Лукашенка, якби не був здійснений "превентивний удар" по позиціях України 24 лютого, постраждало б багато його співвітчизників.

Цей монолог досі активно висміюють в Інтернеті, "вставляючи" Лукашенка в різноманітні кумедні ситуації.

Друг України - Борис Джонсон

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість європейських держав почали підтримувати нашу країну гуманітарними конвоями, а також озброєнням.

Особливо дружні стосунки склалися із Великою Британією і її прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Саме Джонсонюк (як по доброму називають його українці) став улюбленцем аудиторії та головним героєм милих мемів.

Повітряна тривога

Українці вже давно зрозуміли, що повітряна тривога - це не жарти, тому ставитися до неї необхідно серйозно.

Часто у мережі можна зустріти меми, в яких продемонстрована реакція українців на сирени, які вже, на жаль, стали частиною нашого побуту.

Такі картинки дуже точно описують думки людей, коли вони чують сирену.

"Москва-ква-ква"

Українці і досі не можуть натішитися знищенню крейсера "Москва". Судно за 750 мільйонів доларів стало символічною перемогою для українців, адже саме цей "російський корабель" послали українські захисники острова Зміїний.

Зокрема, поза увагою не залишили назву крейсера. У мережі кажуть: горіла одна "Москва", згорить і інша.

Антонівський міст

ЗСУ зруйнували Антонівський міст у Херсоні, який є важливим стратегічним об’єктом для ворога. Це може стати ключовим чинником для успішних контратак наших Збройних сил на півдні країни.

Війська РФ втратили важливий шлях постачання зброї з Криму та позбавляються можливості відступати.

А поки в окупантів бомбить і підгорає від власної нікчемності, українці створюють смішні меми.

"Бавовна" в Криму

В окупованому Криму вже не вперше завозять чергову партію "бавовни". Гаряче було в Керчі біля кримського моста та на військовому аеродромі в Бельбеку.

В Україні точаться дискусії, що російські військові вкотре курять у не встановлених місцях, через що детонують боєприпаси.