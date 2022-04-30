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Анджелина Джоли во Львове: пробежка в укрытие под сиренами и самые смешные мемы

Новина українською →
Львов, Суббота 30 апреля 2022 22:44
Анджелина Джоли во Львове: пробежка в укрытие под сиренами и самые смешные мемы Фото: Анджелина Джоли посетила Львов (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Анджелина Джоли посетила Львов и провела с жителями и гостями города почти весь день. Сначала Джоли попала на видео в кафе на Сихове, куда зашла попить кофе. Потом ее видели на вокзале в центре приема беженцев, далее – в интернате для детей.

Что еще успела за один день Анджелина Джоли во Львове – читайте ниже.

Пользователи социальных сетей практически весь день отслеживали перемещение Анджелины Джоли по Львову. Некоторым даже повезло встретить ее лично. А актриса в это время выполняла важную миссию – общалась с пострадавшими от войны, проведала детей и встретила поезд из Покровска.

Кстати, как выяснилось – знаменитая актриса и посланник ООН по делам беженцев прибыла в Украину не с миссией, а лично. Эту информацию подтвердила спикер Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Гедини-Вильямс на запрос издания The Washington Post.

Во время визита Анджелины Джоли в центр приема беженцев на львовском вокзале, сработала система оповещения тревоги. А актрисе пришлось вместе с волонтерами бежать в убежище.

"Где бы еще встретилась Анджелина Джоли и сирена", - шутят в социальных сетях.

Кстати, шутки и мемы о визите Анджелины Джоли во Львов уже полетели во всех социальных сетях. Вот, что нам удалось собрать:

Анджелина Джоли во Львове: пробежка в укрытие под сиренами и самые смешные мемыАнджелина Джоли во Львове: пробежка в укрытие под сиренами и самые смешные мемыАнджелина Джоли во Львове: пробежка в укрытие под сиренами и самые смешные мемыАнджелина Джоли во Львове: пробежка в укрытие под сиренами и самые смешные мемыАнджелина Джоли во Львове: пробежка в укрытие под сиренами и самые смешные мемыАнджелина Джоли во Львове: пробежка в укрытие под сиренами и самые смешные мемыАнджелина Джоли во Львове: пробежка в укрытие под сиренами и самые смешные мемы

Напомним, ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли показала всему миру фото погибшей беременной в Мариуполе.

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Анджелина Джоли
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