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Мемы с Лукашенко, как отдельный вид искусства: самые смешные видео с "чик-чириком"

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 16:28
Мемы с Лукашенко, как отдельный вид искусства: самые смешные видео с "чик-чириком" Коллаж РБК-Украина: Мемы с Лукашенко, как отдельный вид искусства
Автор: Светлана Мащенко

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко стал героем десятков мемов после встречи 11 марта с Путиным. Его речь "А я вам сейчас покажу, откуда на Белорусь готовилось нападение" высмеивается в очень комических вариантах.

Смотрите в материале Styler лучшие видео с "чик-чириком", как Лукашенко начали называть после этих его высказываний.

Одними из последних топовых видео стал инцидент на Оскаре, когда Уилл Смит врезает Лукашенко оплеуху, после чего белорус падает (в оригинале пощечину получил Крис Рок).

Поставили Лукашенко и на сцену Україна має талант, где судьи Притула, Мишина, Кот, Харлан и ведущий Решетник с недоумеваемыми лицами слушают этот бред.

Некоторые создатели мемов перешли на новый уровень и показали ту самую "карту с четырьмя позициями".

А вот и Елена Малышева, "срезает нежно кожицу, чтобы не повредить головку", а оттуда - наш герой начинает чикчирикать.

Еще одни умельцы показали, откуда на самом деле шел этот звук: "А я сейчас вам покажу откуда на Белорусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям. Четыре позиции. Я сейчас покажу, карту привез. Они бы..."

Ниже смотрите целых восемь минут - подборку лучших видео-мемов с Лукашенко.

А вот как это было в оригинале. Тут Лукашенко рассказывает это Путину.

Ранее мы писали, что Уилл Смит врезал Путину на "Оскаре".

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Александр Лукашенко
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