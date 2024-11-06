Меланія Трамп в молодості: архівні фото ефектної супермоделі

Меланія Трамп (у дівоцтві - Кнавс) народилася в Югославії у 1970 році.

У 1975 році, у віці п'яти років, Меланія вперше з'явилася на подіумі. Це сталося на модних показах у Любляні для двох текстильних фабрик Словенії Jutranjka, де працювала її мати. А перші фотографії Меланії як модель датовані січнем 1977 року.

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У віці 17 років розпочала модельну кар'єру. Співпрацювала зі словенським фотографом Стейном Джерком. Дівчина мала ідеальні як для моделі параметри: зріст Меланії становив 176,5 см, вага - 55 кг, параметри фігури - 85-65-93.

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У 1992 році уклала контракт із модельним агентством Riccardo Gay (Мілан). У 1996 році з'явилася на обкладинці іспанського журналу Bazaar, яка стала для Меланії знаковою.

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У середині 1990-х років Меланія працювала в Мілані, Парижі та Мадриді, принаймні один раз була помічена на показі мод у Дюссельдорфі. Серед фірм, із якими вона співпрацювала, Les Copains, Coveri, Mariella Burani, Pernas, Versus та Ferre.

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Також знімалася для рекламних каталогів.

Вибори у США

Президентські вибори 2024 року у США відбулися у вівторок, 5 листопада. Представником від Демократичної партії стала Камала Гарріс, а від Республіканської - Дональд Трамп.

Трамп уже оголосив себе новообраним президентом, але офіційно інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року.

Він здобув на виборах 277 голосів виборців.

Докладніше про підсумки голосування можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.