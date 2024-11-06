Мелания Трамп в молодости: архивные фото эффектной супермодели

Мелания Трамп (в девичестве - Кнавс) родилась в Югославии в 1970 году.

В 1975 году, в возрасте пяти лет Мелания впервые появилась на подиуме. Произошло это на модных показах в Любляне для двух текстильных фабрик Словении Jutranjka, где работала ее мать. А первые фотографии Мелании в качестве модели датированы январем 1977 года.

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В возрасте 17 лет начала модельную карьеру. Сотрудничала со словенским фотографом Стейном Джерко. Девушка имела идеальные как для модели параметры: рост Мелании составлял 176,5 см, вес - 55 кг, параметры фигуры - 85-65-93.

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В 1992 году заключила контракт с модельным агентством Riccardo Gay (Милан). В 1996 году появилась на обложке испанского журнала Bazaar, которая стала для Мелании знаковой.

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В середине 1990-х годов Мелания работала в Милане, Париже и Мадриде, по крайней мере один раз была замечена на показе мод в Дюссельдорфе. Среди фирм, с которыми она сотрудничала, Les Copains, Coveri, Mariella Burani, Pernas, Versus и Ferre.

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Также снималась для рекламных каталогов.

Выборы в США

Президентские выборы 2024 года в США состоялись во вторник, 5 ноября. Представителем от Демократической партии стала Камала Харрис, а от Республиканской - Дональд Трамп.

Трамп уже объявил себя новоизбранным президентом, но официально инаугурация состоится 20 января 2025 года. Это будет его второй срок.

Он получил на выборах 277 голосов избирателей.

Подробнее об итогах голосования можно прочитать в материале РБК-Украина.