Меган Маркл знялася у рекламі. Що "продає" дружина принца Гаррі та навіщо - пояснення експертів

Маркл у рекламі - відео

Дружина принца Гаррі з'явилася у комерційному відео, на якому рекламується кав'ярня Clevr. Маркл вже давно

Маркл у рекламі (скріншот)

На відео вона грає роль помічниці. Маркл, ніби вона ніколи й не була герцогинею, розкладає коробки, готує гарячі напої та кумедно вітається з колегою. В останніх кадрах дружина принца Гаррі хотіла "дати кулачка" хлопцю, але промахнулася і розсміялася.

Звісно ж, поява Маркл у рекламному відео дуже здивувала фанів. Мало хто розумів, навіщо вона це зробила.

Що про вчинок дружини принца Гаррі кажуть експерти

Експерт з брендів і культури Нік Еде заявив, що бренд, у рекламі якого з'явилася Маркл, зробив розумний хід. Завдяки цьому відео користувачі звернули увагу на соцмережі кав'ярні. Втім, не усі коментарі від юзерів виявилися позитивними.

За словами експерта, відео мало б показати "успіх і важку роботу бізнесу". А замість цього Маркл та бренд отримали негативні заяви коментаторів. Але на цьому дружина принца Гаррі може не зупинитися.

Чому Маркл знялася у рекламі (фото: Getty images)

"Я думаю, що ми побачимо набагато більше контенту, орієнтованого на особистість, який зосереджуватиметься на Меган як медійній особистості, яка є доброю, співчутливою, веселою та не боїться кепкувати над собою!, - пояснив Еде.

Інший експерт, знавець королівської родини Філ Демпір, вважає, що Маркл вирішила змінити образ. На його думку, скандальна дружина принца обрала іншу стратегію.

Маркл показалася на жартівливому відео (фото: Getty images)

"Меган не дурна людина, і я думаю, що вона розуміє, що вони з Гаррі переборщили з картою жертви. Її також консультують нові піарники, і я впевнений, що вони сказали, що їм потрібно бути більш позитивними, а не просто жити, критикуючи королівську родину. Чим природніше виглядатиме Меган, тим краще, навіть якщо фото можуть бути інсценованими", - вважає він.