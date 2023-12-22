"Ми вижили в пеклі". В Києві "шахед" розтрощив квартиру українського ведучого

Росія знову атакувала Київ 22 грудня дронами-камікадзе. Один з уламків ворожого дрону влучив у будинок в Солом'янському районі столиці. Там живе один з ведучих "Українського телемарафону" Андрій Ковальський.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дописи друзів ведучого у Facebook.

Що відомо про влучання

Сили ППО намагалися збивати БПЛА, що атакували столицю, але один уламки шахеда влучили у верхні поверхи багатоповерхівки, де живе ведучий. Він дивом залишився живий, але квартира повністю знищена.

"Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі - і то добре", - написав Андрій у соцмережі та опублікував відео.

Зазначимо, що у Андрія є дружина Тетяна та двоє маленьких дітей. Всі вони були у квартирі, але вижили.

"Боже, дякую за життя, дякую, що ми і діти вижили в пеклі. В самому пеклі… що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полумʼя, що змогли … змогли. Дякую!" - написала дружина Андрія Тетяна на Facebook.

Все що залишилося від квартири ведучого (фото: facebook.com/tetiana.khytryk)

Наслідки атаки дронів

Після попадання уламків шахеда в будинок відбулося загоряння на двох останніх поверхах. Зараз пожежу локалізували.

Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. За медичною допомогою звернулися 2 особи. Одного чоловіка доправили до шпиталю, ще одному постраждалому жителю будинку медики надали допомогу на місці.

Дрон влучив у будинок ведучого Андрія Ковальського (фото: РБК-Україна)