Які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини
Певно, прізвиська - це та річ, яка хоч раз у житті переслідувала кожного з нас і королівська родина не стала виключенням.
Про те, які призвиська мали Кейт Міддлтон, принци Вільям та Гаррі, Меган Маркл ті інші члени королівської родини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.
Король Чарльз і королева Камілла
Кожна пара має улюблені імена одне для одного і король і королева також, навіть попри свій статус.
Шанувальники серіалу "Корона" можуть пам’ятати сцени, де Чарльз називав Каміллу "Гледіс", а Камілла називала Чарльза "Фред".
Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)
Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл розповіла у своєму блозі "The Tig", що мати називала її "Квітка" з самого дитинства.
А ось принца Гаррі називали "Флеш", вважаючи, що це відсилання до вигаданого армійського лотаріо Гаррі Флешмана.
Інші, більш милі імена для Гаррі включають частину "Поттер" на честь хлопчика-чарівника з фільмів про "Гаррі Поттера"
Принц Вільям назвав свого брата Гарольдом й про це Гаррі писав у своїй книзі "Spare". Там цитується, що Вільям сказав: "Я не нападав на тебе, Гарольде", коли зіткнувся з Гаррі.
Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)
Королева Єлизавета II
Покійна королева за життя мала дуже милі прізвиська від своїх потомків. Колись, принц Вільям називав її "Гері", оскільки не міг назвати її бабусею.
А принц Джордж називав свою прабабусю "Ган-Ган", коли йому було важко вимовити слово бабуся.
Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Принцеса Уельська також розповіла, що її прозвали "Писком", коли вона відвідувала стару школу Святого Ендрю в Беркширі. Вона сказала, що її прозвали через морських свинок, яких звали Піп та Свик.
Перше прізвисько принца Вільяма з’явилось у віці двох років, оскільки він згадує, як його мати, принцеса Діана, називала його "Вумбат" під час сімейної подорожі до Австралії.
Згідно з королівськими джерелами, коли у 2001 році між Вільямом і Кейт розпочався роман, майбутній король отримав прізвисько "Великий Віллі" від майбутньої дружини.
Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)
Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл та принца Гаррі визнали одними з найбільших невдах Голлівуду.
Також читайте наш матеріал про те, яку різдвяну листівку показали Король Чарльз і королева Камілла.