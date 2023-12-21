ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини

Четвер 21 грудня 2023 21:42
UA EN RU
Які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Певно, прізвиська - це та річ, яка хоч раз у житті переслідувала кожного з нас і королівська родина не стала виключенням.

Про те, які призвиська мали Кейт Міддлтон, принци Вільям та Гаррі, Меган Маркл ті інші члени королівської родини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Король Чарльз і королева Камілла

Кожна пара має улюблені імена одне для одного і король і королева також, навіть попри свій статус.

Шанувальники серіалу "Корона" можуть пам’ятати сцени, де Чарльз називав Каміллу "Гледіс", а Камілла називала Чарльза "Фред".

Які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родиниЯкі прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини

Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл розповіла у своєму блозі "The Tig", що мати називала її "Квітка" з самого дитинства.

А ось принца Гаррі називали "Флеш", вважаючи, що це відсилання до вигаданого армійського лотаріо Гаррі Флешмана.

Інші, більш милі імена для Гаррі включають частину "Поттер" на честь хлопчика-чарівника з фільмів про "Гаррі Поттера"

Принц Вільям назвав свого брата Гарольдом й про це Гаррі писав у своїй книзі "Spare". Там цитується, що Вільям сказав: "Я не нападав на тебе, Гарольде", коли зіткнувся з Гаррі.

Які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини

Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)

Королева Єлизавета II

Покійна королева за життя мала дуже милі прізвиська від своїх потомків. Колись, принц Вільям називав її "Гері", оскільки не міг назвати її бабусею.

А принц Джордж називав свою прабабусю "Ган-Ган", коли йому було важко вимовити слово бабуся.

Які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини

Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Принцеса Уельська також розповіла, що її прозвали "Писком", коли вона відвідувала стару школу Святого Ендрю в Беркширі. Вона сказала, що її прозвали через морських свинок, яких звали Піп та Свик.

Перше прізвисько принца Вільяма з’явилось у віці двох років, оскільки він згадує, як його мати, принцеса Діана, називала його "Вумбат" під час сімейної подорожі до Австралії.

Згідно з королівськими джерелами, коли у 2001 році між Вільямом і Кейт розпочався роман, майбутній король отримав прізвисько "Великий Віллі" від майбутньої дружини.

Які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини

Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл та принца Гаррі визнали одними з найбільших невдах Голлівуду.

Також читайте наш матеріал про те, яку різдвяну листівку показали Король Чарльз і королева Камілла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт Міддлтон Меган Маркл Королівська сім'я