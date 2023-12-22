Меган Маркл снялась в рекламе. Что "продает" жена принца Гарри и зачем - объяснение экспертов

Маркл в рекламе - видео

Жена принца Гарри появилась в коммерческом видео, на котором рекламируется кафе Clevr. Маркл уже давно

Маркл в рекламе (скриншот)

На видео она играет роль помощницы. Маркл, словно она никогда и не была герцогиней, раскладывает коробки, готовит горячие напитки и смешно здоровается с коллегой. В последних кадрах жена принца Гарри хотела "дать кулачок" парню, но промахнулась и рассмеялась.

Конечно, появление Маркл в рекламном видео очень удивило фанов. Немногие понимали, зачем она это сделала.

Что о поступке супруги принца Гарри говорят эксперты

Эксперт по брендам и культуре Ник Эде заявил, что бренд, в рекламе которого появилась Маркл, сделал разумный ход. Благодаря этому видео пользователи обратили внимание на соцсети кофейни. Впрочем, не все комментарии от пользователей оказались положительными.

По словам эксперта, видео должно было показать "успех и тяжелую работу бизнеса". А вместо этого Маркл и бренд получили негативные заявления комментаторов. Но на этом супруга принца Гарри может не остановиться.

Почему Маркл снялась в рекламе (фото: Getty images)

"Я думаю, что мы увидим гораздо больше контента, ориентированного на личность, который будет сосредотачиваться на Меган как медийной личности, которая является доброй, сочувственной, веселой и не боится насмехаться над собой!", - объяснил Эде.

Другой эксперт, знаток королевской семьи Фил Демпир, считает, что Маркл решила сменить образ. По его мнению, скандальная супруга принца выбрала другую стратегию.

Маркл показалась на шуточном видео (фото: Getty images)

"Меган не глупый человек, и я думаю, что она понимает, что они с Гарри переборщили с картой жертвы. Ее тоже консультируют новые пиарщики, и я уверен, что они сказали, что им нужно быть более положительными, а не просто жить, критикуя королевскую семью. Чем естественнее выглядеть Меган, тем лучше, даже если фото могут быть инсценированы", - считает он.