Меган Маркл засекли на прогулке: с Арчи, собаками и телохранителями

Меган Маркл заметили на прогулке в парке неподалеку от особняка на канадском острове Ванкувер, который они с принцем Гарри арендовали после отказа от выполнения королевских обязанностей в начале января. Меган на фото выглядит очень счастливой и беззаботной, пишет Daily Mail.

Напомним, что королева Елизавета II приняла отречение своего внука и невестки от королевских обязанностей. Уже весной 2020 года Меган и Гарри лишатся своих титулов. Кроме того, супруги намерены вернуть в бюджет средства, потраченные на ремонт их резиденции - Фрогмор-хауса.

Отметим, что 38-летняя герцогиня была одета очень скромно - в черные леггинсы, шапку-бини и ботинки. В "кенгурушке" Меган несла Арчи, а на поводке вела двух собак - черного лабрадора Оз и бигля Гая.

Меган Маркл с Арчи на прогулке в Канаде (фото: dailymail.co.uk)

Несмотря на громкий уход из королевской семьи и переезд в Канаду, к Меган во время прогулки по парку были приставлены два офицера из королевской охраны, которые держались немного поодаль.

"Меган - единственная из членов семьи, кто не выглядит грустной", - отметил перемены в настроении и внешности герцогини королевский фотограф Артур Эдвардс.

Меган Маркл с Арчи на прогулке в Канаде (видео: YouTube/Etriel)

Стоит отметить, что принц Гарри при этом выглядит довольно грустным. На это обратили внимание и королевские эксперты, наблюдающие за семьей. Для герцога отход от дел, отдаление от семьи и переезд стали очень сильным стрессом. Ранее принц публично признался, что отказывается от прежней жизни с большой грустью, но у них с женой "не было иного выбора".

К слову, в этот же день в аэропорту Ванкувера заметили и принца Гарри, который прилетел из Британии, где улаживал все дела по разрыву с королевской семьей. Герцог не видел свою супругу и сына около двух недель.

Принц Гарри в Канаде (фото: dailymail.co.uk)