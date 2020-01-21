Меган Маркл засікли на прогулянці: з Арчі, собаками та охоронцями

Меган Маркл помітили на прогулянці в парку неподалік від особняка на канадському острові Ванкувер, який вони з принцом Гаррі орендували після відмови від виконання королівських обов'язків на початку січня. Меган на фото виглядає дуже щасливою і безтурботною, пише Daily Mail.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II прийняла зречення свого онука і невістки від королівських обов'язків. Вже навесні 2020 року Меган і Гаррі позбудуться своїх титулів. Крім того, подружжя має намір повернути до бюджету кошти, витрачені на ремонт їхньої резиденції - Фрогмор-хауса.

Зазначимо, що 38-річна герцогиня була одягнена дуже скромно - у чорні штани, шапку-біні і черевики. У "кенгурушці" Меган несла Арчі, а на повідці вела двох собак - чорного лабрадора Оз і бігля Гая.

Меган Маркл з Арчі на прогулянці в Канаді (фото: dailymail.co.uk)

Незважаючи на гучний відхід з королівської сім'ї і переїзд у Канаду, до Меган під час прогулянки по парку були приставлені два офіцера королівської охорони, які трималися трохи віддалік.

"Меган - єдина з членів сім'ї, хто не виглядає сумною", - зазначив зміни в настрої і зовнішності герцогині королівський фотограф Артур Едвардс.

Меган Маркл з Арчі на прогулянці в Канаді (відео: YouTube/Etriel)

Варто відзначити, що принц Гаррі при цьому виглядає досить сумним. На це звернули увагу і королівські експерти, які спостерігають за сім'єю. Для герцога відхід від справ, віддалення від сім'ї і переїзд стали дуже сильним стресом. Раніше принц публічно зізнався, що відмовляється від колишнього життя з великим сумом, але у них з дружиною "не було іншого вибору".

До речі, в цей же день в аеропорту Ванкувера помітили і принца Гаррі, який прилетів з Британії, де залагоджував усі справи щодо розриву з королівською родиною. Герцог не бачив свою дружину і сина близько двох тижнів.

Принц Гаррі в Канаді (фото: dailymail.co.uk)