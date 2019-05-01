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Меган Маркл взяли под охрану и перевезли: что произошло

STYLERПерсоны    01.05.2019 - 11:38
Меган Маркл взяли под охрану и перевезли: что произошло
Меган Маркл взяли под охрану (фото: Getty Images)

Меган Маркл находится под защитой вооруженной охраны

Беременная Меган Маркл находится под защитой вооруженной охраны в Кенсингтонском дворце. Что вынудило принять подобные меры, сообщает американское издание Radar Online.

Первенец Меган Маркл, который уже установил рекорд, вот-вот должен родиться. Супругу принца Гарри доставили в дворец, который оказался окружен вооруженной охраной.

Судя по всему, планы о рождении ребенка в домашних условиях изменились. Такое решение приняла королева, для которой безопасность будущего члена семьи играет важную роль.

Меган Маркл взяли под охрану и перевезли: что произошлоМеган Маркл взяли под охрану (фото: коллаж РБК-Украина)

Теперь секьюрити будут сопровождать герцогиню Сассекскую на пути в королевский госпиталь. "Меган Маркл хотела рожать дома, но этому не суждено случиться. Супруге принца Гарри не позволено это сделать, ведь безопасность королевского ребенка имеет первостепенное значение", - сообщают источники.

Напомним, что фанаты выяснили, что на сайте королевской семьи зарезервирована веб-страница для "принца Артура", "принца Джеймса" и "принца Александра". Поэтому есть предположение, что Меган и Гарри ждут появления мальчика, которого назовут одним из вышеуказанных имен.

Ранее сообщалось о том, что британцы делают ставки в букмекерских конторах на пол, внешность и имя ребенка. При этом большинство людей считают, что если родится девочка, то ее назовут в честь матери принца Гарри Дианы, которая трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году.

А также о том, что Меган Маркл потерпает от чрезмерной критики со стороны рабочих. Внутри дворца царит роскошная обстановка и все выглядит довольно сказочно, однако все не так гладко, как хотелось бы. Придворные нередко ссорятся между собой, когда дело доходит до "королевской вражды".

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