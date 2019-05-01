Меган Маркл взяли під охорону і перевезли: що сталося

Меган Маркл взяли під охорону (фото: Getty Images)

Меган Маркл знаходиться під захистом озброєної охорони

Вагітна Меган Маркл знаходиться під захистом озброєної охорони у Кенсингтонському палаці. Що змусило прийняти подібні заходи, повідомляє американське видання Radar Online.

Первісток Меган Маркл, який вже встановив рекорд, ось-ось має народитися. Дружину принца Гаррі доставили у палац, який виявився оточений озброєною охороною.

Судячи з усього, плани щодо народження дитини в домашніх умовах змінилися. Таке рішення прийняла королева, для якої безпека майбутнього члена сім'ї відіграє важливу роль.

Меган Маркл взяли під охорону (фото: колаж РБК-Україна)

Тепер сек'юріті будуть супроводжувати герцогиню Сассекську на шляху у королівський госпіталь. "Меган Маркл хотіла народжувати вдома, але цьому не судилося статися. Дружині принца Гаррі не дозволено це зробити, адже безпека королівсько] дитини має першорядне значення", - повідомляють джерела.

Нагадаємо, що фанати з'ясували, що на сайті королівської сім'ї зарезервована веб-сторінка для "принца Артура", "принца Джеймса" та "принца Олександра". Тому є припущення, що Меган і Гаррі чекають появи хлопчика, якого назвуть одним з вищевказаних імен.

Раніше повідомлялося про те, що британці роблять ставки у букмекерських конторах на стать, зовнішність та ім'я дитини. При цьому більшість людей вважають, що якщо народиться дівчинка, то її назвуть на честь матері принца Гаррі Діани, яка трагічно загинула в автокатастрофі в 1997 році.

А також про те, що Меган Маркл потерпає від надмірної критики з боку робітників. Всередині палацу панує розкішна обстановка і все виглядає досить гарно, проте все не так гладко, як хотілося б. Придворні нерідко сваряться між собою, коли справа доходить до "королівської ворожнечі".