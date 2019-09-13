Меган Маркл вышла из декрета: герцогиня оделась в собственный бренд (фото)

Меган Маркл официально вышла из декрета и вернулась к работе после рождения ребенка
Меган Маркл - герцогиня Сассекская 12 сентября официально вышла из декрета и приступила к любимой работе. Она запустила капсульную коллекцию собственного бренда в коллаборации с демократической маркой Marks and Spencer. Меган появилась на людях в наряде собственного производства из новой коллекции, которая носит название SmartSet. К слову, в брюках супругу принца Гарри уже давно не видели.
Герцогиня надела белоснежную рубашку и черные лаконичные, классические брюки с разрезами внизу.
Отметим, что деньги с продаж новой коллекции будут переданы благотворительной организации Smart Works, патроном которой является Меган.
Перед официальным выходом в люди Меган анонсировала выход новой коллекции на страничке в Instagram.
"После переезда в Великобританию мне было важно лично встречаться с теми сообществами и организациями, которые проделывают очень важную работу, и помогать им по мере сил увеличивать их возможности. В прошлом сентябре мы выпустили кулинарную книгу Together вместе с женщинами с Hubb Kitchen. Сегодня, спустя год, я рада рассказать о запуске другой инициативы в поддержку женщин", - написала Маркл.
Отметим, что коллекция будет доступна для покупки на протяжении двух недель. Приобрести одежду можно будет в фирменных магазинах-партнерах Меган Маркл и самой благотворительной организации.
Как мы ранее сообщали, у Меган Маркл обнаружили крестную дочь. Герцогиня Сассекская еще задолго до замужества с принцем Гарри и рождения Арчи стала кресной мамой дочери одной из своей близких подруг - Джессики Малруни.
Кстати, Меган Маркл обвинили в том, что она приносит неудачу.