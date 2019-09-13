Меган Маркл вийшла з декрету: герцогиня одяглася у власний бренд (фото)

Меган Маркл - герцогиня Сассекська 12 вересня офіційно вийшла з декрету і приступила до улюбленої роботи. Вона запустила капсульну колекцію власного бренду у колаборації з демократичної маркою Marks and Spencer. Меган з'явилася на людях у вбранні власного виробництва з нової колекції, яка носить назву SmartSet. До речі, в брюках дружину принца Гаррі вже давно не бачили.

Герцогиня одягла білу сорочку і чорні лаконічні, класичні штани з розрізами внизу.

Фото: Меган Маркл в стильному образі (instagram.com/sussexroyal)

Відзначимо, що гроші з продажів нової колекції будуть передані благодійній організації Smart Works, патроном якої є Меган.

Перед офіційним виходом у люди Меган анонсувала вихід нової колекції на сторінці в Instagram.

"Після переїзду до Великобританії мені було важливо особисто зустрічатися з тими громадами та організаціями, які виконують дуже важливу роботу, і допомагати їм у міру сил збільшувати їх можливості. У минулому вересні ми випустили кулінарну книгу Together разом з жінками з Hubb Kitchen. Сьогодні, через рік, я рада розповісти про запуск іншої ініціативи на підтримку жінок", - написала Маркл.

Фото: Меган запустила капсульну коллекциюдемократичной одягу (instagram.com/sussexroyal)

Зазначимо, що колекція буде доступна для покупки на протязі двох тижнів. Придбати одяг можна буде у фірмових магазинах-партнерах Меган Маркл і самої благодійної організації.

Як ми раніше повідомляли, у Меган Маркл виявили похресницю. Герцогиня Сассекская ще задовго до одруження з принцом Гаррі і народження Арчі стала хрещеною мамою доньки однієї зі своєї близьких подруг - Джессіки Малруні.

До речі, Меган Маркл звинуватили в тому, що вона приносить невдачу.