ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл ударилась в работу: в жизни герцогини произошли колоссальные изменения

STYLERПерсоны    12.05.2019 - 09:18
Меган Маркл ударилась в работу: в жизни герцогини произошли колоссальные изменения
Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл намерена помогать людям

Меган Маркл ударилась в работу довольно быстро. Спустя всего четыре дня после родов герцогиня решила не сидеть дома, а заняться полезными и важными делами. Об этом информирует Daily Mail.

Меган Маркл уже посетила мероприятие в Кенсингтонском дворце, которое связано с её деятельностью в благотворительной организации. На данный момент она намерена помогать женщинам, проживающим в развивающихся странах.

Началу работы организации и был посвящён приём во дворце. На встрече была представлена круглосуточная служба, которая будет оказывать экстренную помощь страдающим всеми формами ментальных расстройств.

Меган Маркл ударилась в работу: в жизни герцогини произошли колоссальные измененияМеган Маркл (фото: evoke.ie)

Также отмечается, что сразу после родов Маркл записала обращение к женщинам. Удивительно, что над этим благотворительным проектом также работали принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, несмотря на слухи о бесконечной вражде.

Напомним, что Елизавета II в скором времени планирует стать почетной гостьей на бракосочетании Леди Габриэллы Виндзор и Тома Кингстона.

Мы писали, что Кейт Миддлтон предостерегла Меган Маркл. А принц Уильям заявил, что очень взволнован и с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшее время.

Ранее Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл. К слову, теперь у королевы восемь правнуков.

Скандальный журналист BBC написал жалобу: детали инцидента с Меган Маркл Его нельзя подпускать к Арчи: в семье Меган Маркл разгорелся скандал
Новости Украины Меган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь