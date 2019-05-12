Меган Маркл ударилась в работу: в жизни герцогини произошли колоссальные изменения

Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл намерена помогать людям

Меган Маркл ударилась в работу довольно быстро. Спустя всего четыре дня после родов герцогиня решила не сидеть дома, а заняться полезными и важными делами. Об этом информирует Daily Mail.

Меган Маркл уже посетила мероприятие в Кенсингтонском дворце, которое связано с её деятельностью в благотворительной организации. На данный момент она намерена помогать женщинам, проживающим в развивающихся странах.

Началу работы организации и был посвящён приём во дворце. На встрече была представлена круглосуточная служба, которая будет оказывать экстренную помощь страдающим всеми формами ментальных расстройств.

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Также отмечается, что сразу после родов Маркл записала обращение к женщинам. Удивительно, что над этим благотворительным проектом также работали принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, несмотря на слухи о бесконечной вражде.

Напомним, что Елизавета II в скором времени планирует стать почетной гостьей на бракосочетании Леди Габриэллы Виндзор и Тома Кингстона.

Мы писали, что Кейт Миддлтон предостерегла Меган Маркл. А принц Уильям заявил, что очень взволнован и с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшее время.