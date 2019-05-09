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У королевы Елизаветы II важное событие в жизни: все подробности

STYLERПерсоны    09.05.2019 - 09:59
У королевы Елизаветы II важное событие в жизни: все подробности
Королева Елизавета II (flickr.com/bcgovphotos)

Ее Величество Елизавета II станет почетной гостьей королевской свадьбы

Елизавета II в скором времени планирует стать почетной гостьей на бракосочетании Леди Габриэллы Виндзор и Тома Кингстона. Об этом информирует издание Hello!

18 мая в часовне святого Георгия в Виндзорском замке состоится торжество, похожее на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась около года назад.

У королевы Елизаветы II важное событие в жизни: все подробностиКоллаж РБК-Украина

Напомним, что Леди Габриэлла является дочерью двоюродного брата королевы Елизаветы II Майкла Кентского. После рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри она сместилась с 51-го на 52-е место в очереди на корону Британии, поэтому у некоторых возникло сомнение, что Ее Величество посетит торжество.

Также в расчет принимались неприятные отношения королевской семьи к матери невесты - принцессе Майкл Кентской, поскольку своими поступками она неоднократно вызывала негодование у монарха и приближенных.

Но теперь все сомнения позади - присутствие королевы на свадьбе Леди Габриэллы подтверждено официально, а также уточняется, что церемония начнется в 12 часов и проведет ее Декан Виндзорский Дэвид Коннер, духовный глава каноников часовни Святого Георгия в Виндзорском замке.

Напомним, что Кейт Миддлтон предостерегла Меган Маркл.

Ранее Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл.

Ранее ребенка Меган Маркл сравнили с королевой Елизаветой II и предположили, что он может повторит ее судьбу. 

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