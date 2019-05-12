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Меган Маркл вдарилася в роботу: в житті герцогині відбулися колосальні зміни

STYLERПерсони    12.05.2019 - 09:18
Меган Маркл вдарилася в роботу: в житті герцогині відбулися колосальні зміни
Колаж РБК-Україна

Меган Маркл має намір допомагати людям

Меган Маркл вдарилася в роботу досить швидко. Через чотири дні після пологів герцогиня вирішила не сидіти вдома, а зайнятися корисними і важливими справами. Про це інформує Daily Mail.

Меган Маркл вже відвідала захід у Кенсингтонському палаці, який пов'язаний з її діяльністю у благодійній організації. На даний момент вона має намір допомагати жінкам, які проживають в країнах, що розвиваються.

Початку роботи організації й був присвячений прийом у палаці. На зустрічі була представлена цілодобова служба, яка буде надавати екстрену допомогу страждаючим усіма формами ментальних розладів.

Меган Маркл вдарилася в роботу: в житті герцогині відбулися колосальні зміниМеган Маркл (фото: evoke.ie)

Також зазначається, що відразу після пологів Маркл записала звернення до жінок. Дивно, що над цим благодійним проектом також працювали принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон, незважаючи на чутки про нескінченну ворожнечу.

Нагадаємо, що Єлизавета II незабаром планує стати почесною гостею на весіллі Леді Габріелли Віндзор і Тома Кінгстона.

Ми писали, що Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл. А принц Вільям заявив, що дуже схвильований і з нетерпінням чекає зустрічі з малюком та його батьками найближчим часом.

Раніше Єлизавета II зробила важливу заяву про сина Меган Маркл. До речі, тепер у королеви вісім правнуків.

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