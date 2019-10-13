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Меган Маркл здійснила справжній подвиг заради принца Гаррі: усі подробиці

STYLERПерсони    13.10.2019 - 14:34
Меган Маркл здійснила справжній подвиг заради принца Гаррі: усі подробиці
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Друзі принца Гаррі дуже схвально відгукуються про Меган Маркл

Меган Маркл, яка останнім часом досить часто піддається критиці з боку громадськості, є не такою вже й поганою, як намагаються показати газети. Про це заявив друг герцогів Сассекських, передає The Sun.

42-річний відомий гравець у поло з Аргентини, Начо Фігерас поділився на телепередачі The Ellen Show про те, як зараз непросто живеться королівській парі через звинувачення з боку ЗМІ.

Меган Маркл здійснила справжній подвиг заради принца Гаррі: усі подробиціМеган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Начо сказав: "Я буду захищати своїх друзів до кінця, тому що вони змінюють світ, і ми всі повинні їх підтримувати і допомагати, а не критикувати. Давайте бути добрішими один до одного".

Крім того, Меган Маркл дуже любить свого чоловіка, що було помітно з самого початку їх відносин, оскільки вона не роздумуючи відмовилася від усього, що у неї було, заради життя з Гаррі.

Як мінімум, герцогині довелося залишити позаду акторську кар'єру, закрити свою особисту Instagram-сторінку і сайт The Tig.

"Вона чудова дівчина, абсолютно приголомшлива - вона кинула все, що у неї було, щоб вийти заміж за коханого. Ніхто не знає, наскільки це було важко. Я їх обожнюю! Вони хороші люди", - додав Начо.

Нагадаємо, що Меган Маркл страждає через тиск, який чинять на неї постійні порівняння з Кейт Міддлтон.

Ми писали, що Меган Маркл показала стрункі ноги на зустрічі зі студентами в Африці.

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