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Меган Маркл может серьезно подставить Елизавету II: в чем причина

STYLERПерсоны    15.03.2020 - 08:00
Меган Маркл может серьезно подставить Елизавету II: в чем причина
Меган Маркл и Елизавета II могут поссориться - что известно

Меган Маркл и Елизавета II могут рассориться из-за карьеры герцогини

Меган Маркл очень огорчит британскую королеву и остальных членов семьи, если возобновит свою актерскую карьеру. Об этом информируют эксперты, передает издание "Express".

Пара Меган и Гарри еще не раскрыла полностью информацию о том, какой работой они планируют заниматься, однако один из экспертов предсказал, что Меган вернется в актрисы. Для Елизаветы II это будет большим ударом.

Меган Маркл может серьезно подставить Елизавету II: в чем причинаПринц Гарри и Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

"Меган будет продолжать действовать, чем вызовет огромные проблемы для королевской семьи и молниеносную общественную реакцию. В конце концов, Голливуд бросит Меган и ничего нового не выйдет", - прокомментировал источник.

Первое появление Меган на экране было в сериале "Главная больница" в 2004 году, где она сыграла второстепенную роль медсестры, прославилась же Сассекская благодаря сериалу "Форс-мажоры".

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри пожалели о своем решении. Во время прощания со своими помощниками Сассекская расплакалась, а принц осознал, что лишился некоторых званий.

Мы писали, что эксперты разоблачили Меган Маркл и обвинили во вранье.

А также о том, что Меган Маркл попала в очередной скандал, поскольку оттолкнула и унизила принца Гарри на церемонии наград Endeavour Fund Awards в Лондоне.

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