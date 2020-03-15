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Меган Маркл може серйозно підставити Єлизавету II: у чому причина

STYLERПерсони    15.03.2020 - 08:00
Меган Маркл може серйозно підставити Єлизавету II: у чому причина
Меган Маркл і Єлизавета II можуть посваритися - що відомо

Меган Маркл і Єлизавета II можуть посваритися через кар'єру герцогині

Меган Маркл дуже засмутить британську королеву та інших членів сім'ї, якщо відновить свою акторську кар'єру. Про це інформують експерти, передає видання "Express".

Пара Меган і Гаррі ще не повністю розкрила інформацію про те, якою роботою вони планують займатися, проте один з експертів передбачив, що вона повернеться у актриси. Для Єлизавети II це буде великим ударом.

Меган Маркл може серйозно підставити Єлизавету II: у чому причинаПринц Гаррі і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

"Меган буде продовжувати діяти, чим викличе величезні проблеми для королівської сім'ї і блискавичну суспільну реакцію. Зрештою, Голлівуд кине Меган і нічого нового не вийде", - прокоментувало джерело.

Перша поява Меган на екрані була в серіалі "Головна лікарня" у 2004 році, де вона зіграла другорядну роль медсестри, а прославилася Сассекська завдяки серіалу "Форс-мажори".

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення. Під час прощання зі своїми помічниками Сассекська розплакалася, а принц зрозумів, що позбувся деяких звань.

Ми писали, що експерти викрили Меган Маркл і звинуватили у брехні.

А також про те, що Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула і принизила принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні.

Гра на почуттях? Меган Маркл розплакалася під час прощання з персоналом Забирайся з мого шляху: Меган Маркл принизила принца Гаррі (відео)
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