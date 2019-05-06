Меган Маркл родила ребенка: все подробности

Меган Маркл родила сына. Долгожданное пополнение в королевской семье состоялось в понедельник, 6 мая. Об этом сообщают западные СМИ.

Известно, что роды 37-летней герцогини Сассекской состоялись в больнице. Во время появления на свет рядом с Меган был ее супруг 34-летний принц Гарри.

Сын Меган Маркл и принца Гарри, родившийся с весом 3.260 кг станет седьмым в очереди на королевский престол.

Ранее сообщалось, что еще 26 апреля возле Фрогмор-хауса заметили машину "скорой" помощи, а над королевской резиденцией летал вертолет. Но позже медики опровергли эту информацию, сказав, что это была "учебная тревога".

А 6 мая все мировые СМИ облетела новость о том, что Меган Маркл отправилась в больницу, так как у нее начались схватки. Вскоре на официальной странице герцогов в Instagram появилось сообщение, что в их семье родился первенец.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Известно, что у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик, хотя ранее пара заявила, что первое время будет держать рождение малыша в тайне.

Но, тем не менее, герцогиня недавно сказала, что хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

В официальном аккаунте в Instagram герцога и герцогини Сассекской появилась информация о рождении мальчика. В сообщении сказано, что мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо и более детальная информация появится в ближайшее время.

Скриншот поста (instagram.com/sussexroyal)

Поклонники королевской пары по всему миру ликуют, приветствуя появление первенца герцогов на свет. Они оставляют множество комментариев в соцсетях:

"Поздравляем! С нетерпением ждем первые фото малыша!"

"Я переволновалась не меньше, чем Меган!"

"Поздравляем! Невероятная новость!"

"Это лучшая новость за прошедший год!"

"Здоровья малышу!"

Поскорее бы увидеть его фото!"

К слову, ранее сообщалось, что после того, как Меган и Гарри освоятся с ролью родителей, их могут отправить в Африку на долгих три года.

Поклонники герцогов Сассекских во всем мире ликуют, приветствуя королевского первенца.