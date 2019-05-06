Меган Маркл отправилась в больницу: что происходит

Меган Маркл (Getty Images)

В Букингемском дворце подтвердили, что у Меган Маркл начались роды

Меган Маркл, жена принца Гарри, наконец-то отправилась в больницу, так как у нее начались схватки. Эту информацию официально подтвердили на сайте Букингемского дворца.

Меган Маркл может стать мамой еще сегодня, 6 мая. В официальном документе сообщается, что утром у герцогини Сассекской начались схватки и она вместе с мужем отправилась в больницу.

"Официальное подтверждение Букингемского дворца. У герцогини Сассекской начались схватки сегодня утром", - сказано в сообщение дворца.

Скриншот

Что интересно, сначала новость о том, что роды у Меган Маркл начались, появилась сначала в Twitter корреспондента Sky News Рианона Миллза, а потом Крис Чипс подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже отправились в больницу.

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Возле Виндзора начали собираться поклонники королевской семьи, которые уже в течении нескольких недель ожидают радостного события. Они признаются, что неважно, кто родится у Меган Маркл – мальчик или девочка, они все равно будут праздновать.

This is how one of the #RoyalBaby super fans will be celebrating the arrival of #BabySussex...also a suggestion here from one fan that the excitement of #LineOfDuty may hurry things along with #Meghan @GMB #RoyalBabyWatch pic.twitter.com/5m7vCqYp2U — Nick Dixon (@NickDixonITV) 6 мая 2019 г.

Судя по обстановке, которая царит вокруг семьи герцога и герцогини Сассекской, сохранить в тайне рождение малыша у них не получится. Ранее в Букингемском дворце заявляли, что Меган Маркл и принц Гарри хотят сохранить в тайне все детали, которые связаны с появлением на свет их первенца.

Напомним, ранее мы писали о том, что британцы в предчувствии рождения наследника принца Гарри и Меган Маркл.

А также рассказывали о том, что королева Елизавета II намекнула на появление ребенка Меган Маркл.