Меган Маркл отправилась в больницу: что происходит

В Букингемском дворце подтвердили, что у Меган Маркл начались роды

Меган Маркл, жена принца Гарри, наконец-то отправилась в больницу, так как у нее начались схватки. Эту информацию официально подтвердили на сайте Букингемского дворца.

Меган Маркл может стать мамой еще сегодня, 6 мая. В официальном документе сообщается, что утром у герцогини Сассекской начались схватки и она вместе с мужем отправилась в больницу.

"Официальное подтверждение Букингемского дворца. У герцогини Сассекской начались схватки сегодня утром", - сказано в сообщение дворца.

Скриншот

Что интересно, сначала новость о том, что роды у Меган Маркл начались, появилась сначала в Twitter корреспондента Sky News Рианона Миллза, а потом Крис Чипс подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже отправились в больницу.

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Возле Виндзора начали собираться поклонники королевской семьи, которые уже в течении нескольких недель ожидают радостного события. Они признаются, что неважно, кто родится у Меган Маркл – мальчик или девочка, они все равно будут праздновать.

This is how one of the #RoyalBaby super fans will be celebrating the arrival of #BabySussex...also a suggestion here from one fan that the excitement of #LineOfDuty may hurry things along with #Meghan @GMB #RoyalBabyWatch pic.twitter.com/5m7vCqYp2U