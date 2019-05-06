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Меган Маркл отправилась в больницу: что происходит

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 16:45
Меган Маркл отправилась в больницу: что происходит
Меган Маркл (Getty Images)

В Букингемском дворце подтвердили, что у Меган Маркл начались роды

Меган Маркл, жена принца Гарри, наконец-то отправилась в больницу, так как у нее начались схватки. Эту информацию официально подтвердили на сайте Букингемского дворца.

Меган Маркл может стать мамой еще сегодня, 6 мая. В официальном документе сообщается, что утром у герцогини Сассекской начались схватки и она вместе с мужем отправилась в больницу.

"Официальное подтверждение Букингемского дворца. У герцогини Сассекской начались схватки сегодня утром", - сказано в сообщение дворца.

Меган Маркл отправилась в больницу: что происходит

Скриншот 

Что интересно, сначала новость о том, что роды у Меган Маркл начались, появилась сначала в Twitter корреспондента Sky News Рианона Миллза, а потом Крис Чипс подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже отправились в больницу.

Меган Маркл отправилась в больницу: что происходит

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Возле Виндзора начали собираться поклонники королевской семьи, которые уже в течении нескольких недель ожидают радостного события. Они признаются, что неважно, кто родится у Меган Маркл – мальчик или девочка, они все равно будут праздновать.

Судя по обстановке, которая царит вокруг семьи герцога и герцогини Сассекской, сохранить в тайне рождение малыша у них не получится. Ранее в Букингемском дворце заявляли, что Меган Маркл и принц Гарри хотят сохранить в тайне все детали, которые связаны с появлением на свет их первенца.

Напомним, ранее мы писали о том, что британцы в предчувствии рождения наследника принца Гарри и Меган Маркл.

А также рассказывали о том, что королева Елизавета II намекнула на появление ребенка Меган Маркл.

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