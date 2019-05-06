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Меган Маркл рожает: британцы в предчувствии праздника (фото, видео)

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 13:18
Меган Маркл рожает: британцы в предчувствии праздника (фото, видео)
Меган Маркл рожает (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл совсем скоро станет мамой

Меган Маркл уже скоро родит первенца. Это произойдет в Виндзоре. За каждым шагом Меган Маркл и принца Гарри сегодня следят не только британские СМИ, но и тысячи фанатов королевской семьи, которые приехали в этот городок, чтобы первыми поздравить чету Сассекских с появлением на свет долгожданного ребенка. 

 

Британцы в ждут родов Меган Маркл в Виндзоре (фото: twitter.com/BenTavener)

Британцы ночуют на улице возле Виндзорского замка - семейного гнездышка Меган Маркл и Гарри. Они уже готовы петь и громко праздновать рождение малыша. По крайней мере, об этом говорит королевский супер-фаната Джон Лугери.

 

Британцы в ждут появления на свет ребенка Меган Маркл и принца Гарри (фото: twitter.com/NickDixonITV и twitter.com/dinorom)

"Когда ребенок родится (не важно, девочка или мальчик) мы будем праздновать с рыбными наггетсами и чипсами, ломтиком американского пирога и шампанским. А еще мы будем петь: "Поз-драв-ля-ем", - сказал он.

Джон Лугери - королевский супер-фан - ждет появления ребенка

Телевизионные группы, кстати, оборудуют временные студии в отелях напротив Виндзорского замка.

Меган Маркл рожает: британцы в предчувствии праздника (фото, видео)

Студия в отеле напротив Виндзорского замка (фото: twitter.com/BenTavener)

В то же время, в Букингемском дворце заявили, что герцог и герцогиня Сассексские планируют сохранить в тайне детали, касающиеся рождения ребенка.

"Гарри видел, что случилось с его матерью и отцом, он видел, как СМИ могли довести его мать до слез, и делали это много раз, кстати. Неудивительно, что он решил воздержаться от того, чтобы сразу рассказывать журналистам о рождении ребенка", - сказал королевский биограф Пенни Юнор.

"Это объявление (о тайных родах - ред.) является еще одним доказательством очень сильного желания герцога и герцогини Сассексских сделать все по-своему", - добавила королевский историк Сара Гриствуд.

Кстати, многие считают, что ребенок Гарри и Меган уже родился, но супруги это скрывает. А недавно масла в огонь подлила королева Елизавета ІІ.

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