Меган Маркл уже родила? Букингемский дворец подогрел слухи

Меган Маркл, которая должна родить ребенка в ближайшее время, уже могла стать мамой. Такое предположение и ранее озвучивали в прессе, но сегодня Букингемский дворец дал новую пищу для подозрений. Об этом сообщает E!News.

Дело в том, что 3 мая представитель герцога и герцогини Сассекских выступили с заявлением о том, что принц Гарри отложил свою поездку в Амстердам, намеченную на 8 мая.

В то же время на 9 мая британский герцог планирует отправиться в Гаагу для открытия Invictus Games The Hague 2020 (Игры непобежденных 2020), как и собирался.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Однако позже в пятницу было объявлено, что принц Гарри поедет в Нидерланды 8 и 9 мая. Как пишет издание, это укрепило слухи о том, что Меган уже тайно родила первенца. Комментируя данное предположение, в Букингемском дворце 2 мая заверяли, что "ребенок еще не родился".

Напомним, что Меган Маркл во время первого совместного появления с супругом принцем Гарри в январе 2019 года в Биркенхеде, сказала, что находится на шестом месяце беременности и должна родить в конце апреля или в начале мая.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Как сообщалось ранее, Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Также мы писали о том, что Меган Маркл вызвала личного визажиста. В королевских кругах говорят, что близится момент родов, и Даниэль Мартин приехал к герцогине, чтобы привести в порядок ее внешность сразу после рождения малыша.

Добавим, что большинство британцев ставят на то, что герцогиня Сассекская родит рыжеволосую девочку, которую назовут Дианой.