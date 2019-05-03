Понятия не имею: принц Уильям сделал заявление о Меган Маркл

Принц Уильям отшутился на вопрос о Меган Маркл и дате ее родов
Когда родит Меган Маркл - не знают даже ее родственники и члены королевской семьи.
Недавно наследник британской короны принц Уильям во время визита в Новую Зеландию пообщался с журналистами и простыми жителями городка Крайстчерч, которые не упустили шанс спросить его о том, знает ли герцог Кембриджский, когда его брат с женой впервые станут родителями (хотя бы примерно).
На этот вопрос Уильям с улыбкой ответил, что у него "нет телефона", поэтому он не может позвонить и узнать, родила ли герцогиня Сассекская.
"О, у меня нет с собой телефона. Поэтому понятия не имею! Вы, наверное, узнаете об этом раньше, чем я!" - сказал Уильям.
Момент разговора британского принца с поклонниками и представителями СМИ попал на видео.
Any sign of the royal baby? Why doesn’t Prince William suffer from jet lag? Prince William was full of smiles this afternoon, enjoying meeting and having some friendly jokes with the NZ public as he attended a walkabout in Christchurch. #princewilliam #christchurch #royals #royalvisit #royalvisitnz #babysussex #harryandmeghan #dukeofcambridge #britishroyals #princeharry Marie Han
Принц Уильям высказался о родах Меган Маркл
Тем временем стало известно, что Меган Маркл вызвала личного визажиста. В королевских кругах говорят, что близится момент родов, и Даниэль Мартин приехал к герцогине, чтобы привести в порядок ее внешность сразу после рождения малыша.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что беременная герцогиня Сассекская собирается нарушить еще одну королевскую традицию.